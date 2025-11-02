Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
3 листопада 2025 року в окремих регіонах України запровадять обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру
Про це повідомляє Укренерго.
Планується застосування графіків погодинних відключень приватних абонентів у періоди з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.
Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2 черг, залежно від навантаження на систему.
Також у ці ж години буде діяти графік обмеження потужності для промислових споживачів.
Енергетики попереджають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.
- 2 листопада повідомлялося, що унаслідок російських обстрілів повністю знеструмлена Донецька область.
