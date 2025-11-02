Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення

Про це повідомляє Укренерго.

Планується застосування графіків погодинних відключень приватних абонентів у періоди з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2 черг, залежно від навантаження на систему.

Також у ці ж години буде діяти графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики попереджають, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Українців просять раціонально споживати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.