Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Економіка Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович
Ексклюзив

Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович

Ірена Моляр
6 вересня, 2025 субота
19:07
Економіка Кароль Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький може ветувати важливі для польської економіки законодавчі акти тільки тому, що вони вийшли з під голосування більшості коаліції ліберальних сил

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла редакторка щорічника "Український Альманах" Ольга Попович.

"Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі. Слід зазначити, що Навроцький – гуманітарій, відповідно, добре розуміється в гуманітарних питаннях, це його основний напрямок у президентурі. Щодо економіки, на мою думку, переважатимуть популістичні нотки. Цього я б остерігалася, якщо була б громадянкою Польщі та обирала Кароля Навроцького", - прокоментувала політоглядачка.

На її думку, Кароль Навроцький може ветувати важливі для польської економіки законодавчі акти тільки тому, що вони вийшли з під голосування більшості коаліції ліберальних сил.

"Ми бачимо вже по перших вето Кароля Навроцького, що він готовий ветувати законопроєкти, які раціонально пояснюють економісти, що їх варто підписувати, щоб вони вступили в дію", - зауважила Попович.

  • Раніше президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
  • На сьогодні 78% українців, які втекли до Польщі через війну і мають статус тимчасового захисту, працевлаштовані, тож вето вдарить лише по найбільш незахищених, наприклад жінках з малими дітьми, вважає експерт. 
  • Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що вето Навроцького на закон про соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення українським біженцям, які не працюють, може мати руйнівні наслідки для польських компаній.
  • Після накладання президентом Польщі Каролем Навроцьким вето на закон про допомогу українським біженцям, які не працюють, МВС держави заявило, що зараз Варшава веде роботу над урегулюванням статусу українців.
     
Теги:
Новини
Світ
Польща
Кароль Навроцький
Інформаційний марафон з Вереснем
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
19:29
ядерна зброя
Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
19:04
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
18:26
Огляд
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка
18:22
Ексклюзив
Лазер LY-1 (Китай)
Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю
18:04
OPINION
Крим між імперськими тінями: Туреччина, Росія та боротьба за український півострів
17:55
Оновлено
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це видворений з Еміратів Христенко, слідчих цікавіть нібито його зв'язок з НАБУ
17:35
Бельгія
У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
17:35
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
17:01
Сі Цзіньпін та Путін
Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
11:20
Прапор США
США повідомили країнам Європи про майбутню зупинку військової допомоги, - міноборони Литви
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:36
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
Більше новин
