Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович

Про це в етері Еспресо розповіла редакторка щорічника "Український Альманах" Ольга Попович.

"Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі. Слід зазначити, що Навроцький – гуманітарій, відповідно, добре розуміється в гуманітарних питаннях, це його основний напрямок у президентурі. Щодо економіки, на мою думку, переважатимуть популістичні нотки. Цього я б остерігалася, якщо була б громадянкою Польщі та обирала Кароля Навроцького", - прокоментувала політоглядачка.

На її думку, Кароль Навроцький може ветувати важливі для польської економіки законодавчі акти тільки тому, що вони вийшли з під голосування більшості коаліції ліберальних сил.

"Ми бачимо вже по перших вето Кароля Навроцького, що він готовий ветувати законопроєкти, які раціонально пояснюють економісти, що їх варто підписувати, щоб вони вступили в дію", - зауважила Попович.