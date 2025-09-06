Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович
Президент Польщі Кароль Навроцький може ветувати важливі для польської економіки законодавчі акти тільки тому, що вони вийшли з під голосування більшості коаліції ліберальних сил
Про це в етері Еспресо розповіла редакторка щорічника "Український Альманах" Ольга Попович.
"Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі. Слід зазначити, що Навроцький – гуманітарій, відповідно, добре розуміється в гуманітарних питаннях, це його основний напрямок у президентурі. Щодо економіки, на мою думку, переважатимуть популістичні нотки. Цього я б остерігалася, якщо була б громадянкою Польщі та обирала Кароля Навроцького", - прокоментувала політоглядачка.
На її думку, Кароль Навроцький може ветувати важливі для польської економіки законодавчі акти тільки тому, що вони вийшли з під голосування більшості коаліції ліберальних сил.
"Ми бачимо вже по перших вето Кароля Навроцького, що він готовий ветувати законопроєкти, які раціонально пояснюють економісти, що їх варто підписувати, щоб вони вступили в дію", - зауважила Попович.
- Раніше президент Польщі Кароль Навроцький не підписав закон, що надає соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення громадянам України, які не працюють.
- На сьогодні 78% українців, які втекли до Польщі через війну і мають статус тимчасового захисту, працевлаштовані, тож вето вдарить лише по найбільш незахищених, наприклад жінках з малими дітьми, вважає експерт.
- Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що вето Навроцького на закон про соцвиплати та безкоштовне медичне забезпечення українським біженцям, які не працюють, може мати руйнівні наслідки для польських компаній.
- Після накладання президентом Польщі Каролем Навроцьким вето на закон про допомогу українським біженцям, які не працюють, МВС держави заявило, що зараз Варшава веде роботу над урегулюванням статусу українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе