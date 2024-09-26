У НБУ розповіли, що буде з цінами в Україні в разі підвищення податків

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю для Центру економічної стратегії.

Він зазначив, що Нацбанк уже проводив відповідні розрахунки, які відображені в липневому Інфляційному звіті. Там ішлося про можливі додаткові інфляційні ефекти у разі підвищення ставок на окремі податки, зокрема на ПДВ.

"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість з них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни", — запевнив Ніколайчук.

За його словами, підвищення оподаткування доходів буде збалансовано тим, що отримані додаткові бюджетні ресурси повернуться в економіку у вигляді державних видатків, що не призведе до значного тиску на попит і зростання цін.

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про збільшення податків означатиме зменшення доходів українців.

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