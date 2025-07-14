Українським морським коридором перевезли понад 130 млн тонн вантажів

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що зерно та харчові продукти з України продовжують надходити до десятків країн світу — від Азії до Латинської Америки, зокрема в ті регіони, для яких морський шлях є єдиним доступним каналом постачання. Це сприяє збереженню стабільності на світовому продовольчому ринку, навіть на четвертому році повномасштабної війни.

"До великої війни 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз – 90%. Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно", - написав Кулеба.

З портів Великої Одеси за час дії коридору вийшло понад 5 тис. суден. Окрім агропродукції, ним перевезли й інші стратегічно важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу.

Кулеба нагадав, що коридор функціонує попри постійні обстріли. Від початку його роботи пошкоджено 423 об'єкти портової інфраструктури, постраждали 32 цивільних судна, поранення дістали 115 осіб, є загиблі.

Що відомо про роботу морського коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данилов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Станом на 10 березня 2024 року з українських портів Чорного моря вийшли 1005 кораблів. Вони доставили близько 30 млн тонн вантажів на світові ринки.

18 вересня президент Зеленський сказав, що за рік роботи морського коридору з українських портів вийшли понад 2500 суден, які вивезли 70 млн тонн вантажів.

У ВМС повідомили, що всього у 2024 році через морський коридор пройшло 9061 судно, Україна експортувала понад 74,4 млн тонн вантажів.