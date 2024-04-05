Укрзалізниця планує запустити "сімейні вагони"
Укрзалізниця планує до кінця поточного року запустити на внутрішніх пасажирських перевезеннях проєкт "сімейних вагонів"
Про це голова правління УЗ Євген Лященко повідомив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", - сказав він.
Лященко уточнив, що концепцію проєкту розробила Укрзалізниця спільно з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів. Проєкт буде реалізовано до кінця року.
Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин у потягах.
Що відомо про жіночі купе
23 травня 2023 року Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.
12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки у звичайні купе.
Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.
У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.
З 15 листопада 2023 року Укрзалізниця збільшила кількість потягів, у яких є жіночі купе, удвічі порівняно з червнем. Наразі в Україні місця в жіночих купе можна придбати в потягах на восьми напрямках.
Читайте також: Укрзалізниця запроваджує окремі купе для жінок (експериментально): чи вирішить реформа гострі питання
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.87 Купівля 38.87Продаж 39.39
- EUR Купівля 42.18Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе