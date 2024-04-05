Укрзалізниця планує запустити "сімейні вагони"

Про це голова правління УЗ Євген Лященко повідомив на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", - сказав він.

Лященко уточнив, що концепцію проєкту розробила Укрзалізниця спільно з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів. Проєкт буде реалізовано до кінця року.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин у потягах.

Що відомо про жіночі купе

23 травня 2023 року Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само, як і квитки у звичайні купе.

Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.

У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.

З 15 листопада 2023 року Укрзалізниця збільшила кількість потягів, у яких є жіночі купе, удвічі порівняно з червнем. Наразі в Україні місця в жіночих купе можна придбати в потягах на восьми напрямках.

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