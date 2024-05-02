Укрзалізниця зафіксувала зростання пасажиропотоку: названо найпопулярніші напрямки

Про це 2 травня повідомила пресслужба компанії.

Так, за період із січня по квітень поточного року потягами УЗ скористалися 8,43 млн пасажирів порівняно з 6,78 млн у 2023 році.



"При цьому 93% поїздів Укрзалізниці у внутрішньому сполученні прибували вчасно, а лідерами за рівнем задоволеності пасажирів (90% NPS) залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування", - поінформували у пресслужбі.



Найбільше пасажирів було перевезено між:

Києвом і Львовом (412 тис.),

Києвом і Дніпром (255 тис.),

Києвом і Харковом (237 тис.).

"А от найбільша динаміка - у сполучення польського Хелма зі столицею, де ми перевезли на 74 тис. пасажирів більше (+87%), ніж торік", - зазначили в УЗ.

Загалом 703 тис. пасажирів скористалися міжнародними поїздами порівняно з 546 тис. за аналогічний період 2023 року.

В УЗ також нагадали, що залізниця й надалі виконує щоденні евакуаційні рейси з Сум, Запоріжжя, Херсона та Покровська, а також медичні евакуаційні рейси.

Що відомо про жіночі купе

23 травня 2023 року Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.

12 червня УЗ відкрила продаж квитків у жіночі купе. Жіночі купе запустили на чотирьох найбільш популярних напрямках: Дніпро — Трускавець, Київ — Кривий Ріг, Харків — Львів, Київ — Ужгород. Коштують вони так само як і квитки у звичайні купе.

Очільник уряду Денис Шмигаль обіцяв, що в разі попиту на жіночі купе проєкт масштабують на інші напрямки.

У вересні в УЗ зазначили, що про популярність послуги свідчить кількість проданих квитків: майже 90% їх викуповують на 20 днів наперед.

З 15 листопада 2023 року Укрзалізниця збільшила кількість потягів, у яких є жіночі купе, удвічі порівняно з червнем. Наразі в Україні місця в жіночих купе можна придбати в потягах на восьми напрямках.

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