В Міноборони розповіли, як з'явились "яйця по 17 грн"

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема зазначається, що до травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам.

Напередодні тендеру постачальники встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, туди входили всі продукти. Завдяки цьому вигравали тендер, а після перемоги вносили зміни у вартість окремих продуктів.

"А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари. Такі, як полуниця, лохина. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з'явилися сумновідомі "яйця по 17 грн", - йдеться у повідомленні.

Нині Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть доставляти харчі військовим.

"Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і 14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно)", - зазначають в міністерстві.

Також Міноборони започаткувало нову систему, яка передбачає дворівневий механізм - МОУ встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить агенція "Державний оператор тилу". Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики, переконані в Міноборони.