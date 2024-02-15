Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка В Міноборони розповіли, як з'явились "яйця по 17 грн"

В Міноборони розповіли, як з'явились "яйця по 17 грн"

15 лютого, 2024 четвер
09:31
Економіка Харчування військових

В Міністерстві оборони України розказали про нову архітектуру закупівель для ЗСУ відповідно до стандартів НАТО та про те, за яким принципом закупівлі проводились раніше

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема зазначається, що до травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам. 

Напередодні тендеру постачальники встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, туди входили всі продукти. Завдяки цьому вигравали тендер, а після перемоги вносили зміни у вартість окремих продуктів. 

"А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари. Такі, як полуниця, лохина. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з'явилися сумновідомі "яйця по 17 грн", - йдеться у повідомленні. 

Нині Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть доставляти харчі військовим. 

"Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн. Схожа ситуація з капустою (28 грн і  14,54 грн відповідно) та цибулею (39 грн та 22,86 грн відповідно)", - зазначають в міністерстві.

Також Міноборони започаткувало нову систему, яка передбачає дворівневий механізм - МОУ встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить агенція "Державний оператор тилу". Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики, переконані в Міноборони.

  • 2 лютого 2023 року Державне бюро розслідувань затримало групу зловмисників, які привласнювали кошти на продукти для ЗСУ, зокрема продавали військовим яйця по 17 грн.
  • 23 лютого Міністерство оборони України внесло зміни до восьми договорів щодо організації закупівлі продукти для армії. Зокрема вартість яєць стала 8,40.
  • 16 вересня стало відомо, що скандали із закупівлями в Міноборони з яйцями по 17 грн та куртками для військових виникли через непрозорість й неякісність контрактів.
Теги:
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
F-16
13 лютого, 2024 вiвторок
У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16
Рада безпеки ООН
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ у Радбезі ООН заявила, що Міжнародний суд виправдав її дії щодо України, Кислиця відповів
Зеленський і Путін
13 лютого, 2024 вiвторок
"Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція": ексагент МІ6 поширив проросійський наратив
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.9
    Купівля 37.9
    Продаж 38.47
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
10:35
військовий квиток, мобілізація
У Нацполіції пояснили, коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній
10:29
обстріл Львів 15.02.24
Росіяни атакували ракетами Україну. У Дніпрі, Львові та Запоріжжі є влучання. Також є постраждалі
10:27
Віктор Орбан
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
10:18
Брав гроші за оформлення відпусток: ДБР повідомило про підозру начальнику військової частини на Київщині
10:17
Планував передати РФ та Ірану новітні розробки України у сфері кораблебудування: СБУ затримала підозрюваного
10:08
OPINION
Сергій Марченко
Це ваш вибір, кого цінувати: Залужного чи Безуглу
09:59
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Гуменюк: цього ранку ворог використав складну тактику й траєкторію руху ракет
09:54
Оновлено
обстріл Харківщина
Росіяни 14 лютого вдарили з С-300 по житловому будинку на Харківщині: кількість загиблих зросла до 4
09:51
Авдіївка
На Авдіївський напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади
09:47
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна взяла гору над Росією у Чорному морі, а ЗСУ боряться в зруйнованій Авдіївці попри нестачу зброї. Акценти світових ЗМІ 15 лютого
09:43
Ексклюзив
Авдіївка
"Ми маємо виграти не бій, а війну": військовий експерт Притула про можливий відвід ЗСУ з Авдіївки
09:26
тюрма
"Запитувати не будуть": у Мінюсті пропонують "радикальні кроки" щодо мобілізації засуджених
09:24
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Масований обстріл РФ: українська ППО знищила половину ракет
08:55
Ексклюзив
"Життя продовжується": депутат Запорізької облради Ашурбеков розкрив деталі життя прифронтового Оріхова
08:46
Володимир Путін
"Шкодуємо, що не напали раніше", - Путін про війну в Україні
08:35
Україна-НАТО
Естонія та Польща чекають на чіткі повідомлення щодо вступу України в НАТО
08:31
Ексклюзив
Маріуполь
"Такі будинки зводять на рік-два": радник мера Маріуполя Андрющенко про компенсаційне житло від росіян
08:10
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
08:05
OPINION
Володимир Горбач
Чому Зеленський не хоче зустріти Порошенка на Мюнхенській безпековій конференції
08:02
Оновлено
втрати окупантів
Сили оборони ліквідували 950 окупантів, 54 артсистеми та 33 БПЛА, - Генштаб
07:50
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну 15 лютого
07:50
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 15 лютого
07:46
Кирило Буданов
Сподіваюсь побачити в небі навесні, - Буданов про F-16
07:15
Анонс
Шахтар
"Шахтар" - "Марсель": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
07:04
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти закупівельної мережі, яка постачала американські технології до Ірану
06:46
Зеленський Путін
Радники Трампа обговорювали можливість переговорів Зеленського і Путіна, - Bloomberg
06:31
москва, кремль
Кремль створює умови для можливої дестабілізації Молдови, - ISW
06:13
російські автомобільні номери
Від сьогодні у Латвії почнуть конфіскувати машини з номерами РФ
05:56
Москва. Росія. Пожежа
У центрі Москви пожежа у банку, нічному клубі та Известия Hall
05:27
армія КНДР
Порушення резолюції ООН: КНДР відправила до Росії першу групу робітників, - ЗМІ
04:59
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
США запускають супутники стеження за гіперзвуковим і балістичним ракетами
04:31
Італія
В Італії спіймали найбільш розшукуваного у країні мафіозі
04:03
КНДР
РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ
03:35
Путін Байден
Путін заявив, що Байден більш вигідний для Росії як президент США, ніж Трамп
03:07
Московський аеропорт "Шереметьєво"
У московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ
02:39
стрілянина в центрі Праги
В Канзас-Сіті сталася стрілянина, одна людина загинула, є поранені
01:43
десантний корабель "Цезар Куніков"
Зміна балансу безпеки у Чорному морі: у держдепі відзначили удари України по флоту РФ
01:15
Оновлено
Прапор США
Конгресменам надали доступ до розвідданих про "серйозну загрозу нацбезпеці США". За даними CNN, вона пов'язана з РФ
00:56
війна з росією нафта безпілотник
У Курській області РФ горить нафтобаза. Місцева влада говорить про атаку з боку України
00:53
Олександр Грушин (ліворуч)
Українець Грушин відмовився від спільного фото з росіянином на ЧЄ з боротьби
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV