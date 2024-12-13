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Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали понад 2 млн українців: на що витрачають гроші найбільше

Світлана Кравченко
13 грудня, 2024 п'ятниця
16:31
Економіка гривня тисяча гривень

Станом на 13 грудня виплати за програмою "Зимова єПідтримка" на картку Національного кешбеку отримали уже 1,8 млн дорослих та 520 тисяч дітей

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та пресцентр Дії.

Зазначається, що за три дні з початку надходжень виплат "зимової тисячі" українці встигли витратити вже понад 720 мільйонів грн від держави.

Найбільше громадяни України витрачали гроші на оплату комуналки - 63%. Також 17% спрямували на мобільний звʼязок, а 4% задонатили на Збройні Сили.

У Дії нагадали, що гроші від держави за заявами у застосунку надходять на картку Національного кешбеку. Там зазначили, що скоро виплати отримають ті, хто подавався 2 та 3 грудня.

"Тисяча від Зеленського": що відомо

25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував з грудня виплати 1 тис. грн кожному українцю. Пізніше в Мінекономіки повідомили, що для тих громадян, які не мають смартфона або Дії, розробляють механізм отримання виплат єПідтримки через відділення Укрпошти.

Кабмін на засіданні 15 листопада ухвалив порядок реалізації проєкту зимової підтримки українських родин, яка передбачає виплату 1 тис. грн.

Очільник Мінфіну Сергій Марченко 28 листопада заявив, що кошти, які підуть на виплату 1 тис. грн кожному українцю, сформували у Фонді соціального страхування на випадок безробіття як частину єдиного соціального внеску.

29 листопада Зеленського закликали переглянути програму "Зимова єПідтримка" й не роздавати по 1 тис. грн усім українцям. Відповідна петиція на сайті президента набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

1 грудня з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через портал "Дія". За перші 5 годин дії програми українці оформили понад мільйон заяв, а за добу – понад 2,5 млн. 

З 4 грудня Укрпошта розпочала виплати за програмою "Зимова єПідтримка" українцям, які отримують пенсії та соцвиплати у поштового оператора.

Станом на 10 грудня українці через Дію подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень. Того ж дня українці почали отримувати виплати на картку Національного кешбеку в межах програми "Зимова єПідтримка".
 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
єПідтримка
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