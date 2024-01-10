За 2023 рік постраждалі від підриву РФ Каховської ГЕС отримали понад 200 млн грн допомоги

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що минулого року фінансову підтримку від держави у розмірі 5000 грн на особу отримали понад 23 тисячі мешканців Херсонщини та Миколаївщини на загальну суму більш ніж 115 млн грн.

Крім того, від міжнародних організацій постраждалим жителям цих областей було виплачено допомогу на загальну суму понад 88 млн грн. Зокрема, майже 13,4 тисячі мешканців Миколаївщини та Херсонщини отримали по 6600 грн.

У Мінреінтеграції наголосили, що зазначена грошова допомога виплачувалася людям, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Підрив греблі Каховської ГЕС завдав Україні збитків на майже 14 млрд доларів.