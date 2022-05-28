Ексголова КСУ Тупицький назвав рішення про оголошення його в міжнародний розшук незаконним

Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Тупицький заявив, що вважає рішення суду про міжнародний розшук "незаконним", а саму справу - "зведенням рахунків", але не сказав імен замовників.

Ексголова КСУ підтвердив, що на записах, які лежать в основі справи - його голос.

Нагадаємо, відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон.

У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків. Слідчі Державного бюро розслідувань 19 січня оголосили підозру ексочільнику Конституційного Суду України Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань). 16 липня Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.

США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини.

27 травня 2022 року Тупицького оголосили в міжнародний розшук.