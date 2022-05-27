Ексголову Конституційного Суду Тупицького оголосили в міжнародний розшук
27 травня в міжнародний розшук оголошено колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, якого обвинувачують у вчиненні ряду кримінальних правопорушень
Про це інформують на сайті Офісу генерального прокурора.
Через систематичне ухилення обвинуваченого від суду Тупицького оголосили у міжнародний розшук.
Відомо, що 17 березня цього року обвинувачений, під час воєнного стану, без проходження прикордонного і митного контролю, виїхав з України в районі пункту "Косино" на Закарпатті. Ексголова Конституційного Суду нині знаходиться в Австрії.
"Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, обвинувальний акт скерували до Подільського райсуду Києва 25 травня 2021 року.
За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, в особистих та в інтересах свого знайомого – ексголови Вищого господарського суду України, якого розшукують підкупив свідка, щоб той відмовився від показань або збрехав у кримінальному провадженні, щодо незаконного заволодіння майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".
Також 2018 – 2019 роках Тупицький неодноразово, надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні неправдиві показання та штучно створені докази щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України).
- Нагадаємо, відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень. У столиці Австрії Тупицького побачили та сфотографували 24 березня. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.
- 28 грудня 2020 року Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду терміном на два місяці.
- 29 грудня 2020 року після засідання РНБО президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді на 2 місяці
- У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків.
- Слідчі Державного бюро розслідувань 19 січня оголосили підозру ексочільнику Конституційного суду України Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).
- 16 липня Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.
- США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини.
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