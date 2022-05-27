Про це інформують на сайті Офісу генерального прокурора.

Через систематичне ухилення обвинуваченого від суду Тупицького оголосили у міжнародний розшук.



Відомо, що 17 березня цього року обвинувачений, під час воєнного стану, без проходження прикордонного і митного контролю, виїхав з України в районі пункту "Косино" на Закарпатті. Ексголова Конституційного Суду нині знаходиться в Австрії.



"Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, обвинувальний акт скерували до Подільського райсуду Києва 25 травня 2021 року.

За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, в особистих та в інтересах свого знайомого – ексголови Вищого господарського суду України, якого розшукують підкупив свідка, щоб той відмовився від показань або збрехав у кримінальному провадженні, щодо незаконного заволодіння майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Також 2018 – 2019 роках Тупицький неодноразово, надавав слідчому Генпрокуратури у цьому ж провадженні неправдиві показання та штучно створені докази щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України).

Нагадаємо, відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький втік у Відень. У столиці Австрії Тупицького побачили та сфотографували 24 березня. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом незаконної втечі за кордон ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

28 грудня 2020 року Офіс генпрокурора скерував президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду терміном на два місяці.

29 грудня 2020 року після засідання РНБО президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді на 2 місяці

У травні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Тупицького. Його звинувачують у підкупі свідків.

Слідчі Державного бюро розслідувань 19 січня оголосили підозру ексочільнику Конституційного суду України Тупицькому за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

16 липня Тупицькому оголосили про підозру у втручанні в систему Держказначейства.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в "легітимне поле" експрезидента України Віктора Януковича.

США ввели санкції проти відстороненого очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини.

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