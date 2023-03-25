Про це він розповів в етері Еспресо.

"Баканов перебуває в Україні. Проти нього було службове розслідування, яке, я так розумію, далі не пішло. Після того, як звільнили Баканова, СБУ провела службове розслідування відповідно до його діяльності. Якщо там виявили якісь порушення, то наступний крок мав бути - передача справи до ДБР. Крайній раз, коли у нас був голова СБУ Василь Васильович Малюк, тоді він сказав, що розслідування засекречено. Через те, що засідання у нас було відкритим, то ми не змогли отримати дані. Я сподіваюсь, що якось запросимо Василя Васильовича і запитаємо про результати цього розслідування", - сказав полковник СБУ.

Роман Костенко додав, якщо ми побачимо, що серед призначених людей були ті, які не змогли організувати роботу Служби Безпеки, то з цими питаннями треба розбиратися.