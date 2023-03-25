Екскерівник СБУ Баканов перебуває в Україні, розслідування по його справі засекречено, - полковник СБУ Костенко
Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зазначив, що проти Баканова було розпочате службове розслідування, яке далі не пішло
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Баканов перебуває в Україні. Проти нього було службове розслідування, яке, я так розумію, далі не пішло. Після того, як звільнили Баканова, СБУ провела службове розслідування відповідно до його діяльності. Якщо там виявили якісь порушення, то наступний крок мав бути - передача справи до ДБР. Крайній раз, коли у нас був голова СБУ Василь Васильович Малюк, тоді він сказав, що розслідування засекречено. Через те, що засідання у нас було відкритим, то ми не змогли отримати дані. Я сподіваюсь, що якось запросимо Василя Васильовича і запитаємо про результати цього розслідування", - сказав полковник СБУ.
Роман Костенко додав, якщо ми побачимо, що серед призначених людей були ті, які не змогли організувати роботу Служби Безпеки, то з цими питаннями треба розбиратися.
- 17 липня президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 18 липня Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова.
- У Держдепартаменті США зазначили, що "уважно стежить" за ситуацією навколо усунення Венедіктової та Баканова, які відбувалися одночасно. А 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.
- 7 лютого повідомлялося, що СБУ завершила службове розслідування проти екскерівника Баканова.
- 11 березня BBC із посиланням на відповідь ДБР проінформували, що ДБР не розслідує жодної справи щодо екскерівника СБУ Баканова
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