Про це інформує Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом", - йдеться в заяві.

Слідство встановило, що екснардеп використовуючи свою політичну посаду фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Група підприємств налічувала понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів.

Підозрюваний передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права як забезпечення можливості повернення кредитних коштів. Однак, після настання терміну, він використав свідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва. Експертиза підтвердила, що завдано збитків на суму 1,1 млрд гривень.

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.

У серпні 2022 року, після того, як збройні сили РФ захопили частину території країни, обвинувачений опублікував пост на своїй сторінці у соцмережі, в якому закликав до зміни територіальної цілісності України, співпраці з окупаційною владою та колабораційної діяльності.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про Святаша

За президентства Януковича Святаш був одним з найвпливовіших та найзаможніших регіоналів Харківщини. У різні роки Дмитро Святаш був директором та почесним президентом українсько-латвійської корпорації ТОВ "Автоінвестстрой" (АІС), яке займалося імпортом автомобілів.

13 серпня 2022 року прокуратура передала в АРМА майно соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн.

22 грудня тогоріч колишньому народному депутату Дмитру Святашу повідомили про підозру та оголосили у розшук після закликів українцям отримувати паспорти Росії.

11 травня 2023 року Служба безпеки повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від Партії регіонів - Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову. Вони підтримали та виправдовували вторгнення Росії на територію України.