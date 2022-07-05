Експортує смерть, кризу та брехню: Кулеба закликав обмежити доступ РФ до морських перевезень
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав обмежити доступ Росії до морських перевезень іноземними флотами
Про це Кулеба написав у twitter.
"Експортно орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, що здійснюються іноземними флотами. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і виснажте військову машину Путіна. Зрештою, те, що Росія сьогодні насправді експортує у світ - це смерть, криза та брехня", - зазначив Кулеба.
- 2 липня Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ.
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