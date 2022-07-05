Про це Кулеба написав у twitter.

"Експортно орієнтована економіка Росії значною мірою залежить від морських перевезень, що здійснюються іноземними флотами. Я закликаю партнерів: обмежте доступ Росії до їхніх послуг і виснажте військову машину Путіна. Зрештою, те, що Росія сьогодні насправді експортує у світ - це смерть, криза та брехня", - зазначив Кулеба.

2 липня Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb