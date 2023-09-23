Ексвагнерівець Медведєв хотів повернутися з Норвегії до Росії, але його затримали на кордоні

Про це повідомляє Barents Observer.

Андрія Медведєва затримали в п'ятницю ввечері в Гренсе Якобсельві, коли він у темряві намагався перетнути кордон назад на Кольський півострів.

Поліція регіону Фіннмарк підтвердила затримання чоловіка віком близько 20 років, йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил. Ні імені, ні національності затриманого не називали, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.

Перетинати сухопутний кордон на місцевості заборонено.

Спроба перетину кордону відбулася лише через кілька годин після короткої зустрічі Медведєва з журналістом Barents Observer у центрі Кіркенеса. Тоді 27-річний колишній боєць Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і шукає когось із автомобілем, який міг би його підвезти.

Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що приблизно в 50 км від Кіркенеса. У Гренсе Якобсельві Норвегію та Росію розділяє лише невелика і мілка річка. Незрозуміло, як Медведєв потрапив на це місце. Громадського транспорту до прикордонної річки немає.