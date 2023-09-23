Ексвагнерівець Медведєв хотів повернутися з Норвегії до Росії, але його затримали на кордоні
Норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який раніше втік з РФ і просив про притулок, при спробі нелегального перетину кордону з Росією
Про це повідомляє Barents Observer.
Андрія Медведєва затримали в п'ятницю ввечері в Гренсе Якобсельві, коли він у темряві намагався перетнути кордон назад на Кольський півострів.
Поліція регіону Фіннмарк підтвердила затримання чоловіка віком близько 20 років, йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил. Ні імені, ні національності затриманого не називали, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.
Перетинати сухопутний кордон на місцевості заборонено.
Спроба перетину кордону відбулася лише через кілька годин після короткої зустрічі Медведєва з журналістом Barents Observer у центрі Кіркенеса. Тоді 27-річний колишній боєць Вагнера сказав, що має намір перетнути кордон і шукає когось із автомобілем, який міг би його підвезти.
Невдовзі після розмови йому, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що приблизно в 50 км від Кіркенеса. У Гренсе Якобсельві Норвегію та Росію розділяє лише невелика і мілка річка. Незрозуміло, як Медведєв потрапив на це місце. Громадського транспорту до прикордонної річки немає.
- Нагадаємо, командир першого відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК Вагнера Андрій Медведєв нелегально перейшов російсько-норвезький кордон. Чоловік збирався дати свідчення щодо злочинів вагнерівців, включно із їхнім керівництвом.
- 25 січня повідомлялося, що втікач та бойовик ПВК Вагнера Андрій Медведєв вийшов зі слідчого ізолятора в Норвегії, раніше чоловік просив політичного притулку.
- Пізніше в Reuters поінформували, що в Норвегії правоохоронці надалі допитуватимуть колишнього командира в ПВК Вагнера.
- У лютому екскомандира відділення ПВК Вагнера Андрія Медведєва, який утік до Норвегії, заарештували за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе