Енергетика перебуває в загрозливій ситуації: нардеп Синютка про підготовку України до зими
Олег Синютка, народний депутат України, зазначив, що в останні два дні вже була нестача енергетичних потужностей, тому Україна імпортувала електроенергію від наших партнерів з Європи
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Зима буде складною. Я не хотів би розхолоджувати українців і запевняти так, як ми чули від представників влади впродовж декількох місяців, що все зроблено і ми готові до зими як ніколи. Сьогоднішні бравадні заяви влади вже змінилися на реалістичну риторику. Я думаю, що зима буде складною, і розумію, що ворог буде атакувати енергетичні об'єкти, бо йому треба посіяти паніку, невпевненість та втому серед українців", - зауважив народний депутат України.
За його словами, ворог буде використовувати різноманітні психологічні атаки та енергетичну дестабілізацію, щоб спонукати українців опускати руки, дискутувати між собою, аби ми втратили ту єдність, яка допомагає нам нищити загарбників.
"Я переконаний, що ми маємо сьогодні крок вперед у протиповітряній обороні. Тобто ті комплекси Patriot та IRIS-T, які ми отримали від наших західних партнерів, звичайно, допоможуть нам. Покаже час, чи буде цих комплексів достатньо. Але, на мою думку, енергетика зараз перебуває в достатньо загрозливій ситуації. І ми в оці останні два дні вже мали нестачу енергетичних потужностей, тобто ми імпортували електроенергію від наших партнерів з Європи. Однак у години пік я б просив кожного українця максимально економити електроенергію", - підкреслив Олег Синютка.
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