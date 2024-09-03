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Головна Енергетика Звільнення очільника Укренерго ставить під загрозу отримання міжнародної допомоги для підтримки енергетики, - керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Несходовський
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Звільнення очільника Укренерго ставить під загрозу отримання міжнародної допомоги для підтримки енергетики, - керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Несходовський

Оксана Ліховід
3 вересня, 2024 вiвторок
14:04
Енергетика Ілля Несходовський

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський зазначив, що напередодні з'явився лист від послів ЄС та міжнародних організацій, які застерегли керівництво країни від звільнення очільника Укренерго

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Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Треба розуміти, які виклики постали перед нашою енергетикою з першого дня вторгнення, коли росіяни намагалися здійснити енергетичний колапс. Нам вдалося під’єднатися до європейської енергетичної системи, і це дало нам можливість витримати. Жодна інша енергетична система не витримала б таких навантажень. Ми не мали можливості швидко відновлюватися, але змогли забезпечити функціонування економіки", - зазначив Несходовський.

За словами керівника аналітичного напряму мережі "АНТС", звільнення Кудрицького не пов'язане з підвищенням ефективності енергетичної системи, а має на меті поставити свою людину на позицію.

"Міністр несе відповідальність за ефективне використання коштів, але він залишається на посаді, навіть коли його заступника ловлять на хабарях, а сам міністр стикається з корупційними скандалами з Енергоатомом. Тому звільнення Кудрицького не пов'язане з підвищенням ефективності енергетичної системи, а має на меті поставити свою людину на позицію, розуміючи, що Укренерго управляє десятками мільярдів гривень і отримує мільярдну допомогу від міжнародних партнерів", - пояснив Несходовський.

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" також додав, що напередодні з'явився лист від послів ЄС та міжнародних організацій, які застерегли керівництво країни від звільнення очільника Укренерго.

"Лист прямо вказує, що це поставить під загрозу отримання міжнародної допомоги. Наші міжнародні партнери кажуть: "Не робіть цього. Ця людина виконує свої функції як потрібно. Ми виділяємо мільярди євро щороку, щоб врятувати енергосистему. Якщо ви приймете це рішення, грошей не буде". Отже, рішення про звільнення Кудрицького не є обґрунтованим ефективністю, а має на меті контроль над фінансовими потоками", - наголосив Несходовський.

  • Раніше повідомлялося, що Кудрицького вирішили звільнити після Ставки головнокомандувача 30 серпня, на якій був присутній міністр енергетики Галущенко. 
  • Увечері 2 вересня наглядова рада Укренерго прийняла рішення про звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
допомога Україні
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