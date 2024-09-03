Звільнення очільника Укренерго ставить під загрозу отримання міжнародної допомоги для підтримки енергетики, - керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Несходовський

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Треба розуміти, які виклики постали перед нашою енергетикою з першого дня вторгнення, коли росіяни намагалися здійснити енергетичний колапс. Нам вдалося під’єднатися до європейської енергетичної системи, і це дало нам можливість витримати. Жодна інша енергетична система не витримала б таких навантажень. Ми не мали можливості швидко відновлюватися, але змогли забезпечити функціонування економіки", - зазначив Несходовський.

За словами керівника аналітичного напряму мережі "АНТС", звільнення Кудрицького не пов'язане з підвищенням ефективності енергетичної системи, а має на меті поставити свою людину на позицію.

"Міністр несе відповідальність за ефективне використання коштів, але він залишається на посаді, навіть коли його заступника ловлять на хабарях, а сам міністр стикається з корупційними скандалами з Енергоатомом. Тому звільнення Кудрицького не пов'язане з підвищенням ефективності енергетичної системи, а має на меті поставити свою людину на позицію, розуміючи, що Укренерго управляє десятками мільярдів гривень і отримує мільярдну допомогу від міжнародних партнерів", - пояснив Несходовський.

Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" також додав, що напередодні з'явився лист від послів ЄС та міжнародних організацій, які застерегли керівництво країни від звільнення очільника Укренерго.

"Лист прямо вказує, що це поставить під загрозу отримання міжнародної допомоги. Наші міжнародні партнери кажуть: "Не робіть цього. Ця людина виконує свої функції як потрібно. Ми виділяємо мільярди євро щороку, щоб врятувати енергосистему. Якщо ви приймете це рішення, грошей не буде". Отже, рішення про звільнення Кудрицького не є обґрунтованим ефективністю, а має на меті контроль над фінансовими потоками", - наголосив Несходовський.