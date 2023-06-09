Енергоатом переводить останній енергоблок ЗАЕС у режим "холодного зупину"

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Енергоатому.

"З огляду на ризики для ядерної та радіаційної безпеки, наявні після руйнування Каховської ГЕС, це найбезпечніший стан для атомного реактора. Саме тому Держатомрегулювання видало відповідне розпорядження, а Енергоатом і легітимне, українське, керівництво ЗАЕС почали його негайне виконання", - йдеться у повідомленні.

Ухвалене рішення спричинене неможливістю усунути на окупованій росіянами станції виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

В Енергоатомі також перерахували фактори, які були враховані:

прораховане експертами спрацювання Каховського водосховища за кілька діб після підриву Каховської ГЕС російськими окупантами;

продовження періодичного обстрілу ними промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій, внаслідок чого зазнають пошкоджень повітряні лінії, що з'єднують станцію з енергосистемою України;

припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної ситуації (АСКРО) ЗАЕС, тобто відсутність раннього оповіщення;

деградація системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та поза його межами в умовах тимчасової окупації РФ самої станції та частини Запорізької і Херсонської областей.

"У разі невиконання розпорядження рашистськими "контролерами" ЗАЕС їхні дії розглядатимуться, як навмисне, та цілеспрямоване порушення правил ядерної та радіаційної безпеки ядерної установки ЗАЕС", - наголошує Енергоатом.

Експлуатація інших енергоблоків ВП ЗАЕС – №№1, 2, 3, 4, 6 – також обмежена станом "холодний зупин".

Обмеження, накладене сьогодні на блок №5 Запорізької АЕС, діятиме до усунення виявлених порушень.

Фото: Енергоатом

Як змінилася ситуація на ЗАЕС після підриву дамби Каховської ГЕС

Уночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС (докладно про це читайте за посиланням). У Енергоатомі заявили, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, але наразі ситуація контрольована.

7 червня у мерії Енергодара зазначили, що жителям краще залишити місто, оскільки ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент.

Також у МАГАТЕ заявили: якщо темпи падіння рівня води збережуться, ЗАЕС не зможе перекачувати воду з Каховського водосховища через два дні.

На вечір 8 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 12,5 м – нижче за так звану мертву точку, нижче якої водозабір неможливий. Про це повідомив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота

Утім увечері 8 червня в МАГАТЕ зазначили: за попередніми висновками експертів, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Проте для точної інформації спеціалісти МАГАТЕ запросили доступ до місця вимірювання рівня води у водосховищі, а також до каналу Запорізької ТЕС, що примикає до ЗАЕС.