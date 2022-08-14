Про це йдеться в заяві на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Автори звернення зазначили, що "неспровокована та невиправдана загарбницька війна Російської Федерації проти України, суверенної держави" грубо порушує міжнародне право, зокрема Статут ООН, а наявність на ЗАЕС російських військ заважає оператору й українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки, а МАГАТЕ - дотримуватися мандата з гарантій.

Вони підтримали важливість основоположних пунктів ядерної безпеки, викладені гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, та його допомогу Україні в галузі ядерної безпеки.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України та законний оперативний персонал може виконувати свої обов'язки без стороннього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці. Це також дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію відповідно до зобов’язань України щодо гарантій у безпечних умовах і вчасно", - наголосили в заяві.

Також у документі нагадали, що в резолюції Ради керуючих ідеться про те, що вторгнення РФ і присутність окупантів на ядерних об'єктах України суттєво підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій. Крім того, представники країн засудили використання росіянами дезінформації для виправдання незаконних дій на українській території.

"Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні", - додали в документі.

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