English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЄС і ще 42 країни закликали РФ негайно вивести війська із ЗАЕС і всієї України

ЄС і ще 42 країни закликали РФ негайно вивести війська із ЗАЕС і всієї України

14 серпня, 2022 неділя
17:29
війна з Росією ЗАЕС окупанти

Євросоюз і ще 42 держави закликали РФ вивести війська із ЗАЕС і України загалом та пообіцяли її притягнути до відповідальності

Про це йдеться в заяві на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Автори звернення зазначили, що "неспровокована та невиправдана загарбницька війна Російської Федерації проти України, суверенної держави" грубо порушує міжнародне право, зокрема Статут ООН, а наявність на ЗАЕС російських військ заважає оператору й українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки, а МАГАТЕ - дотримуватися мандата з гарантій.

Вони підтримали важливість основоположних пунктів ядерної безпеки, викладені гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, та його допомогу Україні в галузі ядерної безпеки.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України та законний оперативний персонал може виконувати свої обов'язки без стороннього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці. Це також дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію відповідно до зобов’язань України щодо гарантій у безпечних умовах і вчасно", - наголосили в заяві.

Також у документі нагадали, що в резолюції Ради керуючих ідеться про те, що вторгнення РФ і присутність окупантів на ядерних об'єктах України суттєво підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій. Крім того, представники країн засудили використання росіянами дезінформації для виправдання незаконних дій на українській території.

"Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні", - додали в документі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ЄС
окупанти
ядерна безпека
Запорізька АЕС
Військові новини
Читайте також:
Арсеній Яценюк
13 серпня, 2022 субота
Яценюк підтримав заяву телеканалу "Еспресо", в якій висловлено стурбованість фактом виявлення пристрою для прослуховування в житлі Портникова
ЗСУ
13 серпня, 2022 субота
Вони зуміли зробити те, що нам здавалось неможливим: Пентагон оцінив дії ЗСУ у війні з Росією на 12 за 10-бальною шкалою
Віталій Портников
13 серпня, 2022 субота
У білорусів буде інша реакція на гроби, які підуть з України, - Портников
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.78
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
14 серпня
17:42
Воєнний стан
Комітет Ради з нацбезпеки підтримав продовження воєнного стану і мобілізації, - нардеп
17:38
На Житомирщині громадянки РФ фотографували військові об'єкти
На Житомирщині громадянки РФ фотографували військові об'єкти
17:38
Оновлено
російскі окупанти в Енергодарі
Росіяни обстріляли Енергодар: загинули людина та собака
17:21
Арсеній Яценюк
Після відставки з посади прем'єра я увесь час проживаю в Україні, - Яценюк
16:59
пожежа
У Єгипті під час меси сталася пожежа у християнській церкві: загинула 41 людина, ще 45 постраждали
16:54
Конгрес США
На Тайвань вирушила нова делегація Конгресу США
16:48
Салман Рушді
Письменник Рушді прийшов до тями й може говорити
16:34
Латвія
У Латвії готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови
16:24
окупанти танк
Центр при РНБО оприлюднив добірку ботів для боротьби з окупантами
16:21
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
У Білорусі неформально вербують на війну проти України, - білоруський журналіст Свердлов
16:13
Ексклюзив
ЗАЕС
Фахівці вважають, що на ЗАЕС можливий сценарій Фукусіми, - співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН
16:05
Оновлено
Дніпропетровщина, Нікополь
Росія зі ствольної артилерії вдарила по Нікополю і з РСЗВ по Марганцю
15:52
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Позашляховики, які потрібні для вивозу поранених з поля бою, простоюють в гаражах Дніпра, - волонтерка Корчинська
15:50
Amnesty International дискредитувала
"Хочуть зрозуміти, що саме пішло не так": незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ
15:50
Олександр Усик
Усик відібрав у Ф'юрі звання найкращого важковаговика світу
15:46
авіація
Десять групових ударів: українська авіація знищила бронетехніку та солдатів росіян
15:44
Ексмер Куп'янська, підозрюваний у колабораціонізмі
"Очолив" окуповану громаду на Харківщині: ексмеру Куп'янська оголосили підозру
15:26
Антонівський міст
В ЗСУ підтвердили, що завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсоні
15:23
Китай прапор
Понад 10 китайських військових літаків перетнули Тайванську протоку та увійшли в зону протиповітряної оборони острова
15:17
На Сумщині запрацював хаб для переселенців із Луганщини
На Сумщині відкрився хаб для переселенців із Луганщини
15:03
Оновлено
Вибух у торговому центрі Єревану "Сурмалу"
У Єревані стався вибух в торговельному центрі. Є постраждалі
14:57
росія іран
Росія придбає в Ірану тисячу ударно-розвідувальних безпілотників, - журналіст
14:56
Алек Болдвін
ФБР оприлюднило дані експертизи у справі українки, яку на зйомках застрелив голлівудський актор Болдвін
14:47
Швейцарія
Швейцарія може приєднатися до плану ЄС зі скорочення використання газу, - Reuters
14:31
Президент Латвії Егілс Левітс
"Анулювати візи тим, хто за російську агресію", - президент Латвії
14:23
бензин
Пальне може подорожчати. Кабмін вніс законопроєкт
14:21
Леонід Євтушенко
Помер тренер Леонід Євтушенко, який привів збірну України до історичного срібла ЧЄ з гандболу
14:20
Ексклюзив
за Путіна
На велику частину росіян західні санкції не впливають, - економічний експерт Пекар
14:08
Польща прапор
Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз
14:07
Херсон
Росіяни увірвалися до оселі ректора Херсонського аграрно-економічного університету
13:38
дистанційне навчання
В окупованому Скадовську на Херсонщині навчання буде дистанційним та індвідуальним
13:38
Ексклюзив
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
За 30 км від Харкова йдуть запеклі бої, - солдат Нацгвардії Дорошенко
13:35
У Офісі президента назвали фактор, який може спровокувати бунт у РФ
13:22
Андрій Єрмак
Нашою метою має бути приниження Росії, - Єрмак
13:18
Бердянські партизани звернулися до окупантів: "Не зупинимося доти, доки російська шваль не гнитиме в землі"
13:17
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Ядерна катастрофа - це продумана акція, яку Путін збирається повісити на Україну, - Піонтковський
13:11
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 13 цивільних об'єктів
13:01
Тайсон Ф'юрі
Чемпіон світу в надважкій вазі отримав ультиматум від WBC
12:55
випробування Javelin на Донбасі
У ЗСУ підвередили, що Піски – під контролем України, але ситуація там важка
12:50
шеврон ЗСУ
На фестивалі в Угорщині виставили стенд з українськими артистами, які воюють в ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV