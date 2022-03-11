ЄС має надати Україні сильніші сигнали щодо майбутнього членства, - прем'єр Словенії
Більшість держав - членів ЄС поділяють думку про те, що Україна має отримати сильніші сигнали щодо гарантій майбутнього членства
Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янеш Янза на неформальній зустрічі голів держав і урядів у Версалі.
За словами Янзи, більшість країн виступила за прискорення вступу України до ЄС, тому він сподівається на чіткіші гарантії для Києва щодо майбутнього членства у блоці.
"Це новий світ, він змінився. Ми також змінилися. Але недостатньо", - зазначив прем'єр Словенії.
Янза також зауважив, що лідери деяких країн ЄС більш зосереджені на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- Також заявки подали Грузія та Молдова.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- За даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни - кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вважає можливим розгляду заявки України на вступ до ЄС в умовах війни.
- 11 березня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лідери країн ЄС схвалили декларацію, що каже "так" євроінтеграції України.
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