ЄС має надати Україні сильніші сигнали щодо майбутнього членства, - прем'єр Словенії

Про це заявив прем'єр-міністр Словенії Янеш Янза на неформальній зустрічі голів держав і урядів у Версалі.



За словами Янзи, більшість країн виступила за прискорення вступу України до ЄС, тому він сподівається на чіткіші гарантії для Києва щодо майбутнього членства у блоці.



"Це новий світ, він змінився. Ми також змінилися. Але недостатньо", - зазначив прем'єр Словенії.



Янза також зауважив, що лідери деяких країн ЄС більш зосереджені на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.





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