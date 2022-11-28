Естонія готує до відправки генератори для України

Про це Суспільному розповів міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу.

"Зараз естонські генератори буквально "в дорозі до України". Ми найближчим часом збираємося відправити в Україну генератори", - сказав він.

"Я знаю, що потрібні певні типи трансформаторів. І тому ми переглянули всі наші резерви. Ми намагаємося все надсилати швидкими темпами", - додав міністр.

Рейнсалу також заявив про намір провести під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО щодо енергетичної безпеки дискусію щодо того, як підтримати Україну.

Міністр додав, що основним завданням країн західного товариства є негайне постачання Україні ракет великої дальності.

"Ті країни західного товариства, які здатні доставити ракети великої дальності, повинні негайно поставити їх Україні, тому що Україні потрібен щит, аби захистити свій народ", — наголосив Рейнсалу.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

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