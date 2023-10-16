Євро-2024: результати та розклад матчів 16 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Кваліфікація

16 жовтня

Група B

21:45 Гібралтар - Ірландія

21:45 Греція - Нідерланди

Група F

19:00 Азербайджан - Австрія

21:45 Бельгія - Швеція

Група J

21:45 Боснія і Герцеговина - Португалія

21:45 Ісландія - Ліхтенштейн

21:45 Люксембург - Словаччина

Збірна України у відборі Євро-2024

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та займає третє місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.

Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія друга з 10 очками та випереджає українців за додатковими проказниками. Мальта не набрала жодного пункту. Італія та Англія мають по одному матчу в запасі.

Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.