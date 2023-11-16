Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Євро-2024: результати усіх матчів 16 листопада

Євро-2024: результати усіх матчів 16 листопада

16 листопада, 2023 четвер
20:58
Спорт Офіційний м'яч Євро-2024

У четвер, 16 листопада, відбулися декілька матчів 9-го туру кваліфікаційного раунду Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 15 листопада, було зіграно перенесений матч 7-го туру відбору на Євро-2024, де збірна Ізраїлю зіграла внічию проти Швейцарії (1:1).

Євро-2024

Відбірковий турнір. 9-й тур

16 листопада

Група A

Грузія – Шотландія 2:2

Кіпр - Іспанія 1:3

________________________________________

Група F 

Азербайджан - Швеція 3:0

Естонія – Австрія 0:2

________________________________________

Група G

Болгарія – Угорщина 2:2

21:45 Чорногорія - Литва

________________________________________

Група J

21:45 Ліхтенштейн - Португалія

21:45 Люксембург - Боснія і Герцеговина

21:45 Словаччина - Ісландія

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна має 13 очок та займає друге місце у групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одній грі в запасі. Команда Сергія Реброва зіграє завершальний матч кваліфікації 20 листопада у Леверкузені проти Італії. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Євро-2024
Читайте також:
Верховна Рада
14 листопада, 2023 вiвторок
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
повітряна тривога
16 листопада, 2023 четвер
Атака РФ: на Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили вантажний автомобіль, постраждав водій
15 листопада, 2023 середа
Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
22:00
Оновлено
обстріл Херсона, наслідки
РФ атакувала Херсон, загинула жінка
21:30
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
У міноборони Норвегії назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
21:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог безуспішно намагається повернути ініціативу на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:12
Ексклюзив
На фото: Ігор Коломойський
Коломойський ховається в СІЗО від американської Феміди та НАБУ, - експерт Цибулько
20:54
Держдепартамент США
У США вважають, що Туреччина зацікавлена в ратифікації членства Швеції в НАТО до кінця місяця, - Reuters
20:45
Стало відомо скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року
20:38
Оновлено
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Організатори повідомили офіційну дату бою Усика та Ф’юрі
20:33
Ексклюзив
артилеристи на Бахмутському напрямку
Війна змінила ринок праці: які професії стали найбільш затребуваними в Україні, - експерт Марченко
20:25
російський добровольчий корпус РДК
Засновника "Російського добровольчого корпусу", який воює за Україну, в РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі
20:08
на фото торбинки з зерном
"Вирощене під сиренами й зібране під обстрілами": Камерону на Одещині подарували торбинки з українським зерном
20:06
OPINION
Сергій Громенко
Як нащадки назвуть нашу демократію?
19:55
Ексклюзив
Байден і Сі Цзіньпін
Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв
19:49
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Сили оборони відбили 57 атак рашистів, за добу відбулися 62 бойові зіткнення, - Генштаб
19:32
генерал Бен Ходжес
Контрнаступ на суші сповільнився, але Україна змогла витіснити ЧФ РФ з Севастополя, - генерал Ходжес
19:17
нафта ембарго санкції
Експортували російську нафту за завищеними цінами: США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ
19:12
Огляд
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
КАБ: що таке керована авіаційна бомба, її характеристики, як від неї захиститися
19:06
Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" зібрав у прокаті понад $20 млн
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 631-го дня війни: у Росії згорів склад з боєприпасами, а українські дрони "Бобер" завдають окупантам колосальних збитків
18:54
Збірна України
Збірна України з футболу переграла "Лехію" з Гданська у рамках підготовки до матчу з Італією
18:48
Анонс
Концерт Соломії Чубай
У Львові відбудеться благодійний концерт Соломії Чубай "Час вірити в дива"
18:41
Олексій Арестович
Нацполіція порушила справу щодо Арестовича
18:24
COVID-19 тест
За тиждень на COVID-19 захворіли 10,3 тис. людей, з них 1,2 тис. - діти
18:22
"Дія.Бізнес"
Як започаткувати ветеранський бізнес в Україні та де шукати підтримки. Пояснюємо
18:20
Фінляндія та Швеція
Туреччина та Угорщина знову зволікають з ратифікацією вступу Швеції у НАТО
18:03
OPINION
Олег Манчура
Братислава повертається в "радную гавань"
17:59
Ексклюзив
Shahed-136
У Defense Express проаналізували потужності нового заводу з виробництва Shahed-136 у Росії
17:42
Оновлено
обстріл Білозерки, Херсонщина
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: є загиблий та поранені, знищено обʼєкт критичної інфраструктури
17:37
В Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю
17:36
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив Коломойського під вартою з альтернативою застави в понад 3 млрд грн
17:31
Педро Санчес
Прем'єра Іспанії Санчеса переобрали на посаду після поразки його партії на місцевих виборах
17:31
Ілюстративне фото
За стандартами НАТО пройшли навчання 12 тис. українських військових
17:23
З початку повномасштабного вторгнення РФ від підривів на мінах загинули 265 цивільних
17:15
Оновлено
Донеччина
Удар по багатоповерхівці в Селидовому: загинуло 4 людини, пошуково-рятувальну операцію завершили
17:05
У Мінекономіки заявили про готовність України замінити російські чавун і залізну руду на ринку ЄС
17:02
Швейцарія
Агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною: Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу
16:58
вогневі точки біля Євпаторії
Росіяни створюють нові вогневі точки біля окупованої Євпаторії, - рух "Атеш"
16:44
LEGO Україна-мати
Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та Ластівчине гніздо: LEGO створить унікальні конструктори, присвячені Україні
16:41
ЗАЕС
Через дії росіян на одному з блоків ЗАЕС відбувається витік реагентів: подробиці від Міненерго
16:40
Wizz Air
Wizz Air повертається до Молдови: лоукостер з грудня відновлює рейси з/до Кишинева
16:32
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1411
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV