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Головна Спорт Євро-2024: розклад відбіркових матчів 12 жовтня

Євро-2024: розклад відбіркових матчів 12 жовтня

12 жовтня, 2023 четвер
07:00
Спорт збірна Польщі, Євро-2024, Роберт Левандовські, збірна Молдови

У четвер, 12 жовтня, стартує 7-й тур відбіркових матчів Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Кваліфікація. 7-й тур

12 жовтня

19:00 Латвія - Вірменія

21:45 Албанія - Чехія

21:45 Андорра - Косово

21:45 Білорусь - Румунія

21:45 Іспанія - Шотландія

21:45 Кіпр - Норвегія

21:45 Фарерські острови - Польща

21:45 Хорватія - Туреччина

*Трансляція матчів доступна на медіасервісі Megogo

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи. 

У цю міжнародну паузу на збірну України чекають матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі).

футбол
Євро-2024
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