Євро-2024: розклад відбіркових матчів 12 жовтня
У четвер, 12 жовтня, стартує 7-й тур відбіркових матчів Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 7-й тур
12 жовтня
19:00 Латвія - Вірменія
21:45 Албанія - Чехія
21:45 Андорра - Косово
21:45 Білорусь - Румунія
21:45 Іспанія - Шотландія
21:45 Кіпр - Норвегія
21:45 Фарерські острови - Польща
21:45 Хорватія - Туреччина
*Трансляція матчів доступна на медіасервісі Megogo
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
У цю міжнародну паузу на збірну України чекають матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі).
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