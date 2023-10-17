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Євро-2024: розклад відбіркових матчів 17 жовтня

17 жовтня, 2023 вiвторок
08:22
Спорт

У вівторок, 17 жовтня, будуть зіграні сім матчів 8-го туру кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Кваліфікація. 8-й тур

17 жовтня

19:00 Фінляндія - Казахстан

21:45 Англія - Італія

21:45 Литва - Угорщина

21:45 Мальта - Україна

21:45 Північна Ірландія - Словенія

21:45 Сан-Марино - Данія

21:45 Сербія - Чорногорія

*Трансляція матчів доступна на Megogo

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та займає друге-третє місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими. 

Лідирує Англія, яка має 13 балів. Італія друга-третя з 10 очками. Мальта не набрала жодного пункту.  Італія і Англія мають по одному матчі в запасі. 

Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

футбол
Збірна України
Євро-2024
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