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Євро-2024: стало відомо, де пройде матч Україна - Італія

11 жовтня, 2023 середа
19:07
Спорт "БайАрена", стадіон "Баєра", Леверкузен

Завершальний поєдинок групового раунду кваліфікації Євро-2024 національна збірна України проведе у Німеччині

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч Україна - Італія, який буде для команди Сергія Реброва номінально домашнім, відбудеться 20 листопада на стадіоні "БайАрена" в німецькому Леверкузені.

На прохання Української асоціації футболу керівництво "Баєра" погодилося надати свій стадіон для організації цього поєдинку. 

"Ми раді, що змогли надіслати повідомлення, хоч і невелике, про нашу солідарність і підтримку. Для багатьох українців, які наразі знайшли свій другий дім у Рейнській області, ця гра на "БайАрені" є чудовою можливістю безпосередньо підтримати рідну команду. Ми сподіваємося на мирне і, звичайно, захоплююче свято футболу", - сказав Фернандо Карро, генеральний директор "Баєра"

Нагадаємо, що найближчий матч відбору Євро-2024, між збірними України та Північної Македонії, відбудеться 14 жовтня в Празі (початок — о 16.00 за київським часом). Поєдинок же з Мальтою пройде 17 жовтня на Національному стадіоні в містечку Та-Калі (початок — о 21.45 за київським часом).

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор. 

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи. 

У цю міжнародну паузу на збірну України чекають матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі).

футбол
Італія
Збірна України
Німеччина
Євро-2024
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