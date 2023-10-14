Євро-2024: визначилися 4 учасники фінальної частини турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна Франції завдяки дублю Кіліана Мбаппе перемогла у гостя Нідерланди (2:1), набрала 18 очок та забезпечила собі щонайменше другу позицію (до фінальної частини виходять дві найкращі команди з групи). Слідом за командою Дідьє Дешама в групі B розташувалися Греція (12 пунктів), Нідерланди (9), Ірландія (3) та Гібралтар (0).

Дубль Кріштіану Роналду допоміг Португалії переграти Словаччину (3:2), набрати 21 очок та вийти на Євро-2024 з групи J. Позаду португальців йдуть словаки (13), Люксембург (11), Боснія і Герцеговина (9), Ісландія (7) та Ліхтенштейн (0).

Бельгія у групі F переграла Австрію (3:2) та з 16 очками залишилася лідером. Австрійці мають 13 пунктів та випереджають Швецію (6), Азербайджан (4) та Естонію (1).

Окрім Франції, Португалії та Бельгії путівку на Євро-2024 на правах господаря раніше отримала Німеччина.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить другу-четверту позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція після 5 ігор.

Україна 14 жовтня зіграє з Північною Македонією, а 17 жовтня зустрінеться з Мальтою.