Євро-2024: Збірна України визначилася, де прийматиме Північну Македонію

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Гра Україна - Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у столиці Чехії на стадіоні "Спарта" та розпочнеться о 16:00. 17 жовтня на команду Сергія Реброва чекає гостьовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Мальти. Він стартує на Національному стадіоні в Та-Калі о 21:45.

Україна приймала Мальту в Трнаві (Словаччина), а з Англією зустрічалася в Вроцлаві (Польща).

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.