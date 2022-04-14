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Європейське космічне агентство припинило співпрацю з РФ у дослідженні Місяця та Марса

14 квітня, 2022 четвер
09:14
Наука космос

Європейське космічне агентство припиняє співпрацювати з РФ на проєктах Luna-25, Luna-26 і Luna-27 через війну Росії проти України

Про це повідомила пресслужба ESA.

"ESA припиняє співпрацю з Росією на Луні-25, -26 і -27. Як і у випадку з ExoMars, російська агресія проти України та введені внаслідок цього санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють ESA реалізацію запланованої місячної співпраці. Однак наука і технології ЄКА для цих місій залишаються життєво важливими. Друга можливість польоту вже була забезпечена на борту місії NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) для пакету місячних тренування та аналізу нестабільності PROSPECT (спочатку планувалося для Luna-27). Альтернативна можливість польоту для тестування навігаційної камери ESA, відомої як PILOT-D (спочатку планувалась для Luna-25), вже закуповується у комерційного постачальника послуг", - ідеться в повідомленні.

Агентство визначає шлях до технології точної посадки PILOT і запобігання небезпеці. Це необхідно для досліджень Місяця, як-от Європейський великий логістичний корабель. Крім того, гендиректор ESA та президент японського агентства JAXA уклали угоду про польоти приладу екзосферного мас-спектрометра EMS-L на борту місії JAXA/ISRO LUPEX. Це забезпечить польоти на Місяць упродовж кількох найближчих років.

"Хоча всі елементи місії ExoMars Rover (пускова установка, модуль-носій, модуль спуску та марсохід Rosalind Franklin) пройшли перевірку готовності до польоту, оскільки співробітництво з Роскосмосом на ExoMars призупинено, місія не буде запущена у вересні цього року. рік. Натомість зараз проводиться швидке дослідження під керівництвом Thales Alenia Space з Італії, щоб оцінити варіанти подальшого розвитку", - додали в Європейському космічному агентстві.

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Місяць
співпраця
війна з Росією
Марс
Європейське космічне агентство
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