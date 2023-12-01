Федоров розповів, скільки прибутку отримали українці, які в Дії придбали військові облігації

Про це Федоров написав у telegram.

"Військові облігації - це цінні папери. Кожна облігація - це зброя та техніка для наших захисників. Купуючи їх, ви даєте державі в борг кошти і назад отримуєте їх з відсотками. Тобто підтримуєте країну та заробляєте", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що одна облігація коштує від 940 грн і за рік може принести максимально 18% прибутку.

Наразі у Дії доступні облігації:

Євпаторія

Сімферополь

Ялта

Нова Каховка

Севастополь

"Це як донат, але з вигодою. Купуйте облігації в Дії, підтримуйте державу та заробляйте", - підсумував Федоров.

Що відомо про військові облігації в Україні

31 липня тогоріч Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка", 12 вересня - "Євпаторія".

Згодом стало відомо, що з 24 лютого 2022 року громадяни, бізнес та територіальні громади збільшили купівлю українських військових облігацій на 64,3 мільярда гривень.