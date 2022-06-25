Фейковий Кличко 15 хвилин спілкувався з бургомістеркою Берліна
Пранкер, який видавав себе за міського голову Києва Віталія Кличка, 15 хвилин спілкувався з бургомістеркою Берліна Францискою Ґіффай
Про це повідомляє DW.
Пранкер провів розмову з Ґіффай за допомогою технології дипфейк. У канцелярії сенату німецької столиці заявили, що розмова протривала 15 хвилин, перш ніж Ґіффай запідозрила каверзу. Удаваний Кличко запитував про українських біженців, а жодних ознак того, що відеоконференція проводилася не з реальною людиною, не було.
"Очевидно, це дипфейк. Для розслідування викликали поліцію", - повідомили у канцелярії.
Сумніви у Ґіффай закралися, коли пранкер перейшов до теми соціальних виплат для українських біженців і попросив вжити заходів щодо заохочення молодих хлопців повертатися в Україну воювати. Також співрозмовник бургомістерки Берліна попросив підтримати Київ порадою щодо проведення ЛГБТ-прайду. Після цього зв'язок перервався.
"На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами - зокрема онлайн, щоб підірвати довіру за допомогою цифрових методів та дискредитувати партнерів та союзників України", - сказала Ґіффай
Сам Кличок висловив сподівання на проведення розмови з Ґіффай вже найближчим часом через офіційні канали та зауважив, що йому для цього не потрібен перекладач.
Ґіффай подякувала меру Києва та зазначила, що пранкер попросив говорити російською мовою з перекладом, бо навколо нього, нібито, були працівники, які не розуміють німецької.
- 13 червня Віталій Кличко заявив, що Німеччина також опиниться під загрозою з боку путінської Росії, якщо РФ не зупинити в Україні.
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