Про це Кличко сказав у інтерв'ю Bild.

"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить марш. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо переконаний, що Путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії", - сказав Кличко.

4 травня у ефірі Еспресо польський історик та політолог Лукаш Адамський заявив, що в Європі розуміють, що війна може бути на їхніх територіях, якщо не зупинити Путіна в Україні.

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