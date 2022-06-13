НДР також була частиною радянської імперії: Кличко попередив, що плани Путіна не обмежуються Україною та Польщею
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Німеччина також опиниться під загрозою з боку путінської Росії, якщо РФ не зупинити в Україні
Про це Кличко сказав у інтерв'ю Bild.
"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить марш. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо переконаний, що Путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії", - сказав Кличко.
- 4 травня у ефірі Еспресо польський історик та політолог Лукаш Адамський заявив, що в Європі розуміють, що війна може бути на їхніх територіях, якщо не зупинити Путіна в Україні.
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