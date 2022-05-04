В Європі зрозуміли, що на них чекає, якщо не зупинити Путіна в Україні, - польський історик Адамський
Польський історик та політолог Лукаш Адамський вважає, що в Європі прекрасно розуміють, що війна може бути на їхніх територіях, якщо не зупинити Путіна в Україні
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Європейці врахували власні історичні помилки. Це не тільки урок війни Гітлера проти Польщі, а й зробили висновки з Мюнхенської угоди 1938 року. Саме тоді Чехословаччину змусили віддати частину своїх територій Німеччині. Європейці зрозуміли, що якщо зараз вони не зможуть втримати агресора, коли він веде конвенційну війну проти України, і заплатити за це, то потім ця політична ціна буде набагато вищою. Оскільки, Путін після України буде погрожувати Європі не конвенційною війною, а вже ядерною", - пояснив Адамський.
Адамський зауважив, що погрожуючи ядерною війною Путін намагається залякати західну громадську думку. За його словами, інших засобів, як ядерний шантаж, в Путіна вже не залишилось.
- 28 квітня палата представників Конгресу США ухвалила закон про ленд-ліз для України
- До Харківщини з Польщі надійшов гуманітарний вантаж із майже 600 тоннами продуктів харчування тривалого зберігання
- 3 травня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною радою у вівторок висловив віру в перемогу України над Росією та оголосив про новий пакет військової підтримки
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.14
Купівля 31.14Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.75Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе