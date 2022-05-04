В Європі зрозуміли, що на них чекає, якщо не зупинити Путіна в Україні, - польський історик Адамський

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Європейці врахували власні історичні помилки. Це не тільки урок війни Гітлера проти Польщі, а й зробили висновки з Мюнхенської угоди 1938 року. Саме тоді Чехословаччину змусили віддати частину своїх територій Німеччині. Європейці зрозуміли, що якщо зараз вони не зможуть втримати агресора, коли він веде конвенційну війну проти України, і заплатити за це, то потім ця політична ціна буде набагато вищою. Оскільки, Путін після України буде погрожувати Європі не конвенційною війною, а вже ядерною", - пояснив Адамський.

Адамський зауважив, що погрожуючи ядерною війною Путін намагається залякати західну громадську думку. За його словами, інших засобів, як ядерний шантаж, в Путіна вже не залишилось.



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“В Європі прекрасно розуміють, що було б, якби Путін зміг захопити Київ та поставити свій маріонеточний уряд, так як це зробив Сталін у Польщі в 1944-1945 рр. Після захоплення Києва агресор був би тільки заохочений висувати подальші вимоги до Європи. Він би, наприклад, почав перейматись російськомовним населенням в Естонії, а світ не врахував би його вимог. Після такого російська дипломатія відразу ж нагадала б світу, що РФ має ядерну зброю. Саме тому європейці зробили висновки з політики умиротворення агресора. Зараз підтримка України значно більша, ніж Польщі в 1939 році. Захід зробив висновки з власних історичних помилок", - додав Адамський.