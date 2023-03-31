Про це ідеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО - сильнішим", - сказав генсек.

Столтенберг також повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав його з цією історичною подією. На думку генсека, Фінляндія має дуже боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, тож її членство принесе багато для НАТО.