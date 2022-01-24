Франція радить своїм громадянам в Україні бути пильними через загрозу вторгнення РФ

Про це повідомили у пресслужбі посольства, передає Укрінформ.



"В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати", - зазначили у відомстві.



У посольстві зауважили, що стежать за розвитком подій з максимально пильністю та проводять консультації з усіма партнерами, особливо європейськими.



"Ми готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки, - наголосили в посольстві Франції в Україні, - готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки".

22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.

Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.

Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.

Австралія розпочала евакуацію родин дипломатів з посольства в Україні.

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