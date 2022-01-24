Франція радить своїм громадянам в Україні бути пильними через загрозу вторгнення РФ
Посольство Франції в Україні рекомендує своїм громадянам зберігати "підвищену пильність" і не евакуює дипломатів
Про це повідомили у пресслужбі посольства, передає Укрінформ.
"В оновлених порадах для подорожуючих (Сonseils aux voyageurs) ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або тим, хто бажає туди поїхати", - зазначили у відомстві.
У посольстві зауважили, що стежать за розвитком подій з максимально пильністю та проводять консультації з усіма партнерами, особливо європейськими.
"Ми готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки, - наголосили в посольстві Франції в Україні, - готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в сфері безпеки".
- 22 січня повідомлялося, що посольство США звернулося до Державного департаменту, з проханням дозволити неосновним співробітникам та їхнім родинами виїхати з України.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов’язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.
- Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Австралія розпочала евакуацію родин дипломатів з посольства в Україні.
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