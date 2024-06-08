"Був дуже розлючений": футболіст збірної України розповів про реакцію Реброва на поразку від Польщі
Головний тренер збірної України Сергій Ребров дуже розлютився на гравців національної команди після поразки у матчі з Польщею
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів на поведінку Сергія Реброва після матчу з Польщею (1:3).
"Він (Ребров – прим.) дуже розлючений був, тому що ми працювали над стандартами 2-3 дні та пропустили такі м'ячі. Будемо аналізувати завтра, що нам треба робити у подальших матчах, щоб не припускатись таких помилок", – сказав Малиновський.
Фото: Getty Images
Підготовка до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною. 7 червня програла Польщі. 11 червня у Кишиневі українці зустрінуться з Молдовою. Наступного дня збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 - Вісбадена.
Головний тренер Сергій Ребров після матчу з поляками назвав остаточну заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи-2024.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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