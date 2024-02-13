Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 13 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 1/8 фіналу ЛЧ "Копенгаген" прийматиме чинних переможців турніру "Манчестер Сіті", а "Лейпциг" зіграє дома проти мадридського "Реалу". Обидві гри розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо їх покаже Megogo.

"Копенгаген" на груповому раунді посів друге місце у групі A, де опинився позаду німецької "Баварії" та випередив турецький "Галатасарай" і англійський "Манчестер Юнайтед".

"Ман Сіті" виграв змагання у квартеті з "Лейпцигом", швейцарським "Янг Бойз" та сербською "Црвеною Звездою".

"Реал" на попередньому етапі випередив італійський "Наполі", португальську "Брагу" та німецький "Уніон".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

13 лютого

22:00 "Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія)

Прямі трансляції на Megogo

Як у ЛЧ-2023/24 виступив "Шахтар"

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи, де зіграє з "Марселем" із Франції. перша гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі.