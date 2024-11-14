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Стало відомо, чи зіграє Довбик у вирішальних матчах Ліги націй

Дмитро Марценишин
14 листопада, 2024 четвер
18:55
Футбол Артем Довбик (праворуч), Україна - Грузія

Форвард збірної України Артем Довбик тренується в загальній групі перед заключними матчами групового раунду Ліги націй проти Грузії та Албанії

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

"Артем Довбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти Грузії", - прокоментували в УАФ відео з тренування національної команди. Збірна України готується до вирішальних матчів Ліги націй у турецькому Белеку.   

Раніше про проблеми зі здоровʼям Довбика повідомляла Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, український форвард відчував дискомфорт після удару по коліну, на якому він переніс операцію на передній хрестоподібній зв’язці. Після цього Довбик пройшов МРТ і вирушив до табору збірної України. У національній команді оцінили стан футболіста разом з лікарями "Роми" та ухвалили позитивне рішення щодо його участі в найближчих іграх. 

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.  

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів. 

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.   

Теги:
Новини
Спорт
Збірна України
Ліга націй
Артем Довбик
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