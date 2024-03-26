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Головна Футбол "В жодному разі не потрібно випускати його на поле": Екстренер збірної Сабо застеріг Реброва перед матчем Україна - Ісландія

"В жодному разі не потрібно випускати його на поле": Екстренер збірної Сабо застеріг Реброва перед матчем Україна - Ісландія

26 березня, 2024 вiвторок
18:01
Футбол Антоніо Матео Лаос та Олександр Зінченко (праворуч)

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо впевнений, що Олександра Зінченка не можна випускати на матч проти команди Ісландії

Про це повідомляє FootBoom.

"Зінченко через травму пропустив 6 ігор за "Арсенал". Можливо, Ребров помилився, випустивши його проти Боснії, сподіваючись, що він стане сполучною ланкою. Зінченка в жодному разі не потрібно випускати, треба його поберегти, ісландці ще ті костоломи. Замість нього можна випустити Шапаренка або Маліновського, але це вирішувати Реброву. Нам точно не завадить гравець, який може пробити і забити з 20 метрів і більше. Потрібно не боятися частіше бити з різних дистанцій і позицій, інакше Ісландію не перемогти. Якщо ми почнемо грати в тири-пири-тири-пири, то ніхріна не вийде", - сказав екстренер збірної України Йожеф Сабо.

За словами Сабо, його також непокоїть Михайло Мудрик.

"Якщо в нього (прим. - мова йде про Мудрика) не буде простору, то йому буде складно. Він не позиційний гравець і йому важко грати при насиченому захисті зі страховкою. Також із Боснією в нас не працювали фланги, Зубкова взагалі не було видно в першому таймі. А коли фланги запрацювали, то ми відразу забили гол. Зазначу, що Ребров провів дуже хороші заміни. Можна сказати, що Яремчук виграв матч", – вважає фахівець.

Йожеф Сабо

Фото: footballua.tv


Україна - Ісландія: битва за Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України зустрічається з Ісландією у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - о 21:45 

Команда Сергія Реброва у півфіналі плей-офф переграла у Зениці Боснію і Герцеговину - 2:1. Ісландія у Будапешті виявилася сильнішою за Ізраїль - 4:1. 

Переможець матчу Україна - Ісландія отримає путівку до фінальної частини Євро-2024. 

Збірна України підійшла до вирішальної гри відбору із суттєвими кадровими проблемами. Через травми нашій команді не допоможуть опорний півзахисник Тарас Степаненко та правий вінгер Андрій Ярмоленко.

Водночас лідер збірної України Віктор Циганков, який через травму пропустив гру з боснійцями, потрапив до списку футболістів, які зіграють з Ісландією. Поза заявкою залишилися Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Володимир Бражко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Валерій Бондар, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Збірна України, футбол

Фото: Getty Images


 
Теги:
Спорт
Збірна України
Олександр Зінченко
Сергій Ребров
Руслан Малиновський
Михайло Мудрик
Євро-2024
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