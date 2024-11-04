Збірна України назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Серед викликаних до національної команди футболістів відсутні травмовані вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко та хавбек італійської "Дженоа" Руслан Малиновський. Опорний півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко потрапив до резервного списку.

Натомість дебютувати за збірну України може інший гравець середини поля - Єгор Ярмолюк з англійського "Брентфорда".

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо")

Резервний список

Воротар: Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники: Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайличенко ("Полісся")

Півзахисники: Тарас Степаненко ("Шахтар"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обоє — "Динамо")

Нападник: Данило Сікан ("Шахтар")

Як збірна України виступає в Лізі націй

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані виявилася сильнішою за Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

Перед двома заключними турами Україна з 4 очками посідає в турнірній таблиці останнє місце. Чехія має 7 пунктів та лідирує. У Грузії та Албанії по 6 балів.

У вирішальних іграх команда Реброва зустрінеться 16 листопада в Батумі з Грузією та 19 листопада в Тирані з Албанією.

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які фінішують слідом за переможцями.