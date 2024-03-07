Збірна України зіграє у червні три товариські матчі. Визначився перший суперник
Збірна України з футболу запланувала на початок літа три контрольні гри, 11 червня команда Сергія Реброва зустрінеться з Молдовою
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
В УАФ зазначили, що три контрольні матчі організовуються на прохання головного тренера національної команди Сергія Реброва.
Офіційно підтверджено, що 11 червня в Кишиневі Україна зіграє з Молдовою.
Про дати ще двох контрольних ігор та суперників буде повідомлено пізніше.
Збірна України у відборі на Євро-2024
У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.
На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.
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