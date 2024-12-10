"Жирона" без Циганкова програла "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів. Матчі 10 грудня

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Ліга чемпіонів

6-й тур

10 грудня

"Динамо" (Хорватія) - "Селтік" (Шотландія) 0:0

"Жирона" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:1

Гол: Салах, 63 (пен.)

22:00 "Аталанта" (Італія) - "Реал" (Іспанія)

22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)

22:00 "Брест" (Франція) - ПСВ (Нідерланди)

22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - ПСЖ (Франція)

22:00 "Шахтар" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Астон Вілла" (Англія)

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

Також "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунду та французького "Бреста".

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.