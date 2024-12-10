Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Жирона" без Циганкова програла "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів. Матчі 10 грудня

"Жирона" без Циганкова програла "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів. Матчі 10 грудня

Влад Дідусь
10 грудня, 2024 вiвторок
22:16
Футбол Мохаммед Салах, "Жирона" - "Ліверпуль", Ліга чемпіонів

У вівторок, 10 грудня, стартував 6-й тур основного етапу Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Прямі трансляції усіх матчів єврокубкових турнірів доступні на Megogo. 

Ліга чемпіонів

6-й тур

10 грудня

"Динамо" (Хорватія) - "Селтік" (Шотландія) 0:0

"Жирона" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:1

Гол: Салах, 63 (пен.)

22:00 "Аталанта" (Італія) - "Реал" (Іспанія)

22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Інтер" (Італія)

22:00 "Брест" (Франція) - ПСВ (Нідерланди) 

22:00 "Брюгге" (Бельгія) - "Спортинг" (Португалія)

22:00 "Зальцбург" (Австрія) - ПСЖ (Франція) 

22:00 "Шахтар" (Україна) - "Баварія" (Німеччина)

22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Астон Вілла" (Англія) 

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар" 

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

Також "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунду та французького "Бреста".

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
Лейпциг
Баварія
Реал
єврокубки
Ліверпуль
ПСЖ
Байєр
Аталанта
Результати футбольних матчів
Жирона
Читайте також:
РФ Сирія
Автор Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
Для виведення контингенту з сирійського Тартуса РФ залучила 2 великі десантні кораблі, - ЗМІ
Автор Віталій Портников
9 грудня, 2024 понедiлок
Не треба недооцінювати ЗСУ: Асад втік до Москви
Джейк Салліван
Автор Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
Радник Байдена з нацбезпеки Салліван визнав, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані
  • USD 41.39
    Купівля 41.39
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 грудня
22:32
Ексклюзив
лукашенко з путіним
"Путін знову розігрує засалену білоруську карту": політик Рибачук про надання "Орешника" Лукашенку
22:27
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна офіційно підтвердила, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених у 2024 році, - Лубінець
22:25
Live
Юхим Конопля (на передньому плані), Шахтар - Баварія
"Шахтар" - "Баварія" 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
22:15
Ексклюзив
Гроші
"Волонтери не підпадають під обмеження": у Асоціації українських банків пояснили нововведення щодо переказів між картками
22:13
Білорусь солдати
У Білорусі випробували нову ракету для ЗРК "Бук-МБ" неподалік кордонів з Україною, - ЗМІ
22:06
Башар Асад
У Росії вперше офіційно підтвердили, що Асад перебуває в них
20:41
Зеленський і Байден
США виділили для України $20 млрд, їх отримали від заморожених активів РФ
20:39
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Окупанти атакували Запоріжжя: 4 людини загинули, 20 поранені
20:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи домовиться Росія про безперешкодний вихід своїх військ з Сирії. Колонка Сергія Згурця
20:02
OPINION
Чому американців називають "янкі"
20:00
Оновлено
Дрон РФ пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ по дорозі до Запорізької АЕС. Зеленський відреагував
19:56
Хосеп Гвардіола
Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру
19:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський розповів про успішні випробування нової ракети "Рута"
19:44
Володимир Зеленський
Україні додатково потрібні до 12 систем Patriot, аби закрити небо, - Зеленський
19:36
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Рютте кроки для припинення агресії РФ уже наступного року
19:25
Ексклюзив
Україні потрібно скопіювати ідею РФ зі світлофорами-детекторами FPV на фронті, - Defense Express
19:21
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Окупанти хочуть створити сміттєзвалище поблизу Олешківських пісків на Херсонщині
18:53
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
Якщо після поразки РФ в Сирії, Ердоган зустрінеться з Трампом, це буде сильною позицією, - Чийгоз
18:50
Андрій Єрмак
Politico другий рік поспіль включило Єрмака до переліку найвпливовіших людей Європи
18:47
вибори в США, Трамп
Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"
18:42
електроенергія
Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень світла 11 грудня
18:29
Ігор Суркіс
"Динамо" оголосило про масштабні зміни в клубі та призначило нового гендиректора
18:24
Грузія, протести
Спецслужби Грузії попередили про можливі провокації із загиблими у день виборів президента. Зурабішвілі відреагувала
18:06
Оновлено
Сумщина
DeepState заявив про захід росіян на Сумщину: в Генштабі та ОВА спростували інформацію
18:00
OPINION
блог Ігор Семиволос
Крах сирійського режиму Асада: регіональний вимір
17:51
Ексклюзив
Максим Буткевич
Є садисти, нормальні люди й ті, хто вважає це роботою, - правозахисник Максим Буткевич розповів про російський полон
17:48
путін
Путін заявив, що "Орешник" майже виключає необхідність застосування ядерної зброї
17:47
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
У Саудівській Аравії заявили про амбіції організувати чемпіонський бій для Кличка
17:44
Танака Терумі
Нобелівську премію миру вручили генсеку японської правозахисної організації, який пережив ядерне бомбардування
17:16
Гривня, гривні, гроші
Найбільші банки уклали меморандум про обмеження карткових переказів українців
17:00
на фото наслідки обстрілу Торецька
У Торецьку на Донеччині залишаються близько 400 цивільних
16:59
Euroclear, де зберігаються активи РФ, попередила ЄС, що не нестиме відповідальності за їх конфіскацію
16:56
Ексклюзив
напад на журналістку Еспресо"
У Кременчуці невідомі напали на журналістку телеканалу "Еспресо" Марію Івановську
16:53
Умєров запропонував Естонії підготувати та оснастити одну з українських бригад
16:51
Оновлено
Вибух
Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, восьмеро поранених
16:43
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Усі все знають": Зурабішвілі передала інформацію про ситуацію в Грузії світовим лідерам
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 99 боїв: росіяни найактивніші на Лиманському та Покровському напрямках
16:31
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
СБУ оголосила підозру кадирівцю, який катував електрострумом жінку на Луганщині
16:20
Олександр Лукашенко
"До об'єктів ураження має бути мінімальна відстань", – Лукашенко про розміщення "Орешника" в Білорусі
16:05
мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв
Тіло мера Дніпрорудного, який загинув у полоні РФ, повернули в Україну з ознаками насильницької смерті, – прокуратура
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV