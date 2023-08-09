Футболіст збірної України Малиновський натякнув на трансфер у новий клуб

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на твіттер Руслана Малиновського.

Футболіст збірної України та "Марселя" поділився фотографією з тренування та прикріпив емодзі з пісочним годинником. Ймовірно, що Малиновський натякає на свій трансфер у новий клуб.

Руслан Малиновський

За інформацією L’Equipe, у "Марселі" серйозно невдоволені тим, що Руслан Малиновський досі не зміг повністю адаптуватись у Франції. Українець викликає серйозне роздратування з боку керівництва.

Футболіст збірної України приєднався до "Марселя" в січні цього року. На рахунку Руслана Малиновського 23 матчі, 2 голи та 1 асист за французький клуб.

Авторитетний журналіст Джанлука ді Марціо повідомив що 30-річним українцем цікавиться головний тренер "Торіно" Іван Юрич. До Малиновського також є інтерес з Туреччини, а саме "Бешикташа".