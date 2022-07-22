English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ

"Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ

22 липня, 2022 п'ятниця
20:24
війна з Росією

Російські окупанти на Харківщині потерпають від ефективного опору з боку ЗСУ і мають значні труднощі в подальшому просуванні українською територією

Про це повідомила у Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши перехоплену розмову загарбника.

"В Ізюмі пацанів так ганяли, що вони всі закінчилися. Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БПМ... і просто так бігали туди. Збіжать - п...(прочуханки - ред.) отримають і назад біжать", - розповів окупант своїй дружині.

Крім того, загарбник поскаржився на те, що рашисти не можуть піти в наступ, бо у них бракує людей, через що вони не можуть захопити навіть одне село.

"Ми не можемо село взяти. Поїхали п...(прочуханки - ред.) отримали, 20 людей вбито, 100 поранено", - пожалівся окупант.

  • Раніше СБУ оприлюднила розмову окупанта з батьком, який порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України.
  • В іншій перехопленій СБУ розмові російський загарбник, який воює під Харковом казав, що росіяни не можуть змиритися з тим, як ефективно ЗСУ знищують їхні війська.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
СБУ
окупанти
Харківщина
Читайте також:
Вадим Денисенко
22 липня, 2022 п'ятниця
Лукашенко буде петляти до останнього наступ з Білорусі на територію України, - Денисенко
Роман Безсмертний
19 липня, 2022 вiвторок
Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
Гайдай і Безугла
21 липня, 2022 четвер
"На жаль, з'являються такі ідіоти": "слуга" Безугла звинуватила Гайдая у поганій підготовці до оборони Луганщини. Він назвав її "несповна розуму"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.88
    Продаж 39.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 липня
21:10
Одеса
Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року
20:57
Лисичанськ
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
20:53
війна з РФ
Росіяни не зможуть довго захищати Херсон, - британський військовий експерт
20:31
Європол
У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України
20:27
Оновлено
Одеса
В Одесі прогримів вибух
20:27
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією
20:18
У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія, - Буданов
20:17
Дмитро Гордон
Дмитра Гордона "посадили" у Москві: суд заочно заарештував українського журналіста
20:12
Олександр Зінченко
"Арсенал" оголосив про трансфер Олександра Зінченка
19:58
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов
19:53
Запорізька АЕС
Українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС
19:49
Окупанти
У військах РФ відбувається системне вживання алкоголю та непокора офіцерам, - Генштаб
19:47
Шукач мін Sandown
Українські екіпажі проходять в Шотландії вишкіл з експлуатації міношукачів Sandown
19:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі
19:29
Кубраков про експорт зерна: "Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах"
19:23
"Було 107, залишилося 10": розвідка перехопила розповідь рашиста про втрати в його підрозділі
19:20
Кондрачук
На Рівненщині депутати від "Слуги Народу", "Батьківщини" і ще двох партій домагаються звільнення голови облради, який пропонував заборонити УПЦ (МП)
19:19
Ексклюзив
Микола Маломуж
Виключення з санкцій ЄС російського титану дає можливість Росії виробляти ракети, ППО, підводні човни, - генерал Маломуж
19:08
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд ситуації на Херсонщині 21-22 липня
18:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, - Княжицький
18:52
Литва Латвія Естонія
Країни Балтії, Польща і Румунія пропонують відкрити у Брюсселі меморіал жертвам тоталітаризму
18:48
Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та чимало іншого озброєння
Польща звинуватила Німеччину в затримці озброєння, яке Варшава мала отримати замість переданого Україні
18:46
Додо
Найдорожчий футболіст "Шахтаря" перейшов в італійський клуб
18:43
TikTok
Український TikTok перевели з "російського" регіону до "європейського", - Мінцифра
18:27
Британський корабель
ВМС Великої Британії відстежили у Північному морі рух російських субмарин
18:22
Лукашенко
Лукашенко просуває сценарій "Мінську-3", - Центр протидії дезінформації
18:19
У Києві затримали двох людей, які збирали інформацію для ворога
18:03
Нікополь
Жителів Нікополя попереджають про можливий новий обстріл. Закликають залишити вулиці
18:02
Польща
Польща додатково прийме на лікування 30 українських військовослужбовців
17:58
HIMARS
В армії РФ почали зростати втрати серед офіцерів, це може бути пов'язане з роботою РСЗВ HIMARS, - дослідження BBC
17:54
Увага міни
На окупованій Херсонщині через заміновані дороги масово гине худоба
17:51
Естонія
Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за підтримку російської агресії в Україні
17:47
ЗСУ знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів
ЗСУ знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів на південному фронті
17:37
Ексклюзив
Петро Кузик
Ми воюємо з деградованим суспільством, яке має багато смертоносної зброї, - командир батальйону "Свобода" Кузик
17:34
Херсон окупанти
У Херсоні росіяни шукають зброю і перевіряють гаражі жителів, - ОК "Південь"
17:34
У Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна
17:22
Геннадій Корбан
"Захищаю країну з 2014 року": бізнесмена і політика Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського
17:20
Іспанія спека
В Іспанії та Португалії внаслідок аномальної спеки загинули 1700 людей
17:05
Біженці на вокзалі у Львові
Запроваджено нові правила перевезення тварин з України до Польщі
17:04
Німеччина остерігається, що Росія знову шантажуватиме Європу через підтримку України у війні з Кремлем
Німеччина планує до 1 листопада заповнити свої газові сховища на 95%
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV