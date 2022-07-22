"Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ

Про це повідомила у Telegram Служба безпеки України, оприлюднивши перехоплену розмову загарбника.

"В Ізюмі пацанів так ганяли, що вони всі закінчилися. Їх пішохідним мостом ганяли без танків, без БПМ... і просто так бігали туди. Збіжать - п...(прочуханки - ред.) отримають і назад біжать", - розповів окупант своїй дружині.

Крім того, загарбник поскаржився на те, що рашисти не можуть піти в наступ, бо у них бракує людей, через що вони не можуть захопити навіть одне село.

"Ми не можемо село взяти. Поїхали п...(прочуханки - ред.) отримали, 20 людей вбито, 100 поранено", - пожалівся окупант.

Раніше СБУ оприлюднила розмову окупанта з батьком, який порадив синові, як зламати руку, щоб втекти з України.

В іншій перехопленій СБУ розмові російський загарбник, який воює під Харковом казав, що росіяни не можуть змиритися з тим, як ефективно ЗСУ знищують їхні війська.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb