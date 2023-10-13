Генсек ООН закликав Ізраїль запобігти гуманітарній катастрофі у секторі Гази

Про це повідомляє The Times Of Israel.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Ізраїль "запобігти гуманітарній катастрофі" після того, як ізраїльська армія наказала евакуювати понад мільйон людей з півночі Гази.

"Генеральний секретар і його команда працювали на телефонах. Він був у постійному контакті з ізраїльською владою, закликаючи їх запобігти гуманітарній катастрофі", - заявив журналістам речник Стефан Дюжаррік.

Він закликав "скасувати наказ, уникаючи того, що може перетворити те, що вже є трагедією, в катастрофічну ситуацію".

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) оголосило про перенесення своїх операцій на південь Гази, але, за його словами, деякі співробітники висловили бажання залишитися на півночі.

У Газі перебуває "13 000 співробітників UNRWA, працівники на передовій, вчителі, лікарі, медсестри, люди, які надають психосоціальні послуги. Вони залишаються з людьми, яких їм доручено підтримувати", - зазначив він.

У зв'язку зі зростаючими закликами дозволити міжнародну допомогу в Газу, він сказав, що голова ООН зосередився на забезпеченні того, щоб підтримка досягла палестинського цивільного населення.

"Минуло вже шість днів, як туди нічого не надійшло, - говорить Дюжаррік про Газу.

"Мій колега з UNRWA, з яким я щойно розмовляв по телефону, сказав, що вони не змогли доставити туди ні краплі води за шість днів."

Він зазначив, що ООН працює з ізраїльтянами та Єгиптом, щоб отримати допомогу і створити "зони безпеки" для цивільного населення.

"Люди повинні мати можливість бути в безпеці у своїх власних будинках", - каже Дюжаррік.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували Газу. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Газою. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У ніч з 10 на 11 жовтня авіаносець ЗС США "Джеральд Форд" прибув до східних берегів Середземномор'я.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі.

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, наголошує на необхідності гуманітарного коридору до сектора Гази та звільнення всіх заручників.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авів та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

13 жовтня ЦАХАЛ попередив ООН, що все палестинське населення на півночі Гази має переселитися до південної частини протягом 24 годин.