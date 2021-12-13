Гогілашвілі має понести кримінальну відповідальність за конфлікт із поліцейськими в зоні ООС, - ексрадник Авакова Варченко

Таку думку Варченко висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я передбачаю, що Олександр Гогілашвілі не зможе отримати будь-які високі державні посади. Він буде займатись своїми справами, але після того, як понесе відповідальність за ознаки кримінальних злочинів, які ми бачили на відео. А це - і опір роботі співробітників правоохоронної системи під час виконання ними службових обов'язків, і зловживання владою та службовим становищем. І ще, що дуже важливо, де саме це відбулось. Блокпост міста Краматорськ є досить відповільним місцем роботи для працівників правоохоронної системи, оскільки знаходиться в зоні проведення Операції об'єднаних сил. І за такі речі, які дозволив собі заступник міністра МВС, потрібно нести відповідальність", - сказав Варченко.



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Звільнення Гогілашвілі ексрадник Авакова назвав частковим покаранням.



"В ситуації з Гогілашвілі дисциплінарне покарання є лише частиною покарання, яке повинен понести заступник міністра МВС", - сказав Варченко.





Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.

Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".