Голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться 17 жовтня
Палата представників США проголосує за обрання нового спікера у вівторок, 17 жовтня, приблизно о 12:00 (19:00 за київським часом)
Про це заявила представниця Демократичної партії Кетрін Кларк, пише Reuters.
"Палата представників США проголосує за обрання нового спікера у вівторок приблизно о 12:00 (16:00 за Гринвічем), повідомила в неділю демократ № 2 у Палаті представників Кетрін Кларк", - йдеться у повідомленні.
Також там зазначили, що конгресмен Джим Джордан, якого республіканці висунули на посаду спікера Палати представників, не має стійкої підтримки навіть у власній партії.
- 30 вересня спікер палати представників Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну. Зрештою, так його і проголосували.
- 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу США.
- 11 жовтня кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз. За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана. 13 жовтня він раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями.
- Члени Республіканської партії США обрали конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників.
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