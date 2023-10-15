Голосування за нового спікера Палати представників США відбудеться 17 жовтня

Про це заявила представниця Демократичної партії Кетрін Кларк, пише Reuters.

"Палата представників США проголосує за обрання нового спікера у вівторок приблизно о 12:00 (16:00 за Гринвічем), повідомила в неділю демократ № 2 у Палаті представників Кетрін Кларк", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що конгресмен Джим Джордан, якого республіканці висунули на посаду спікера Палати представників, не має стійкої підтримки навіть у власній партії.