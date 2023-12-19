Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Головнокомандувач армії Бельгії заявив, що РФ може відкрити другий фронт у Європі

Головнокомандувач армії Бельгії заявив, що РФ може відкрити другий фронт у Європі

19 грудня, 2023 вiвторок
14:49
Світ російські танки, окупанти, оркі

Головнокомандувач бельгійської армії Мішель Гофман припускає, що Росія в майбутньому може відкрити другий фронт, напавши на Молдову або країни Балтії

Таку думку він висловив в інтерв'ю VRT.

"Ми бачимо, що Росія перейшла на військову економіку. Я думаю, що ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовують Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Зовсім не виключено, що колись у майбутньому вони можуть відкрити другий фронт. Або на півдні, або в Молдові, або в країнах Балтії", - заявив Гофман.

Він нагадав, що частина території Молдови (Придністров'я) вже давно окупована росіянами.

На переконання адмірала, РФ лише тимчасово ослаблена війною в Україні.

"Росія врешті-решт відродить свою військову машину і відновить свої збройні сили", — сказав Гофман.

"Вони вже показали, що мають волю напасти на сусіда. Ми повинні переконатися, що у нас є спроможність запобігти повторенню цього і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати, якщо це необхідно", - додав він.

Ситуація з окупованим Придністров'ям

На початку 1990-х серед політичної еліти Молдови були поширені прорумунські настрої, існувала ідея об'єднання Молдови та Румунії в єдину державу. Однак придністровці були проти й у 1992 році оголосили частину території вздовж Дністра "Придністровською Молдавською Республікою". На цій території розташовано й так звані миротворчі війська РФ.

У травні президентка Молдови Мая Санду сказала, що членство в ЄС може убезпечити Молодову від того, щоб стати наступною метою РФ, та висловила сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями". Того ж місяця політикиня сказала, що Молдова може вступити до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ у регіоні.

1 червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Республіки Молдова до ЄС, адже подібні ситуації вже були.

А у серпні Санду сказала, що перемога України у війні проти РФ може посприяти мирному врегулюванню придністровського конфлікту.

26 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з окупованого нею Придністров'я, яке де-юре є територією Молдови.

Росія
Молдова
Бельгія
Читайте також:
Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки
Шахтар - Антверпен
18 грудня, 2023 понедiлок
"Шахтар" дізнався суперника в 1/16 Ліги Європи
КНДР провела випробування ракет
18 грудня, 2023 понедiлок
КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Україна відреагувала
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.4
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
14:56
На фото: Джордж Клуні
Джордж Клуні розповів, чи повернеться до ролі Бетмена
14:41
Володимир Жириновський
Наступник Жириновського Слуцький став кандидатом у президенти РФ
14:40
Бріджит Брінк
США виділять на підтримку програм цифрової трансформації в Україні $150 млн
14:29
На Київщині затримали чоловіка, який поширював наративи про "єдину московську церкву" і хотів отримати громадянство РФ
14:21
Каунас
У литовському Каунасі продовжили безплатний проїзд у транспорті для біженців з України
14:13
Diia Summit 2023
У Дії можна буде придбати авто та обміняти сертифікат на житло
14:11
"Ялинка для Героїв": у Києві вшанують пам'ять Небесної сотні та полеглих захисників
14:02
на фото експорт зерна
Українським морським коридором експортували вже 10 млн тонн продукції
14:02
OPINION
Юрій Богданов
Про "мобілізаційну економіку"
13:59
путін та шойгу
Шойгу заявив про наміри довести кількість російських військових до 1,5 млн осіб
13:42
"Без ротації": у Києві презентують книгу з історіями захисників Донбасу
13:35
Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку
Хмарочос у Нью-Йорку підсвітять синім і жовтим кольорами, щоб нагадати про зниклих українських дітей
13:30
На фото: Фред Армісен у ролі дядька Фестера
Netflix створить спіноф серіалу "Венздей"
13:30
дитина, очі
ШІ за допомогою фото очей навчився діагностувати дитячий аутизм зі 100% точністю
13:23
Володимир Зеленський
В ОП розповіли, скільки радників у Зеленського і хто ці люди
13:21
City Express
У Дніпрі Укрзалізниця запускає City Express за прикладом Києва
13:10
Ладижинська ТЕС
На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини
12:55
окупанти
Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС
12:51
обстріл, ППО
Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
12:44
ООН
В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців від 24 лютого 2022-го
12:40
У Бучі в межах реформи шкільного харчування відкрили першу в Україні фабрику-кухню
12:31
На фото: Джонатан Мейджорс
Студія Marvel звільнила Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях 
12:31
Олексій Гончаренко
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
12:29
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС
12:28
заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі
12:25
Оновлено
Метро Київ
Голова комісії Київради заявив про ймовірність закриття на ремонт "червоної" гілки метро. У КМДА заперечили
12:25
війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд
Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним
12:21
радбез ООН
Радбез ООН перегляне заклик до припинення вогню в Газі, щоб запобігти повторному ветуванню з боку США
12:14
Оновлено
Фінляндія НАТО
Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. МЗС Росії викликало фінського посла
12:08
OPINION
Олексій Біловол
Що мав би сказати Зеленський на пресконференції
12:06
окупанти
У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки", - ГУР
12:05
Hyundai
Hyundai Motor продасть свій завод у РФ
12:03
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Аграрного потенціалу України вистачить, щоб "покласти" ринок усієї Європи, - журналіст Сієрант
11:49
Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку
11:45
Нью-Йорк повінь
Північний схід США накрив потужний шторм: загинули щонайменше 4 людини
11:40
OPINION
Анатолій Павелко
Війна і ліс: що відбувається з лісами на Чернігівщині
11:39
Оновлено
Вулкан, Ісландія
Ситуація краща, ніж очікували: виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує найближчому місту
11:37
Литовський депутат Пятрас Гражуліс
Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса
11:31
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено понад 560 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 19 грудня
11:22
Крим
Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV