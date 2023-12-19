Головнокомандувач армії Бельгії заявив, що РФ може відкрити другий фронт у Європі

Таку думку він висловив в інтерв'ю VRT.

"Ми бачимо, що Росія перейшла на військову економіку. Я думаю, що ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовують Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Зовсім не виключено, що колись у майбутньому вони можуть відкрити другий фронт. Або на півдні, або в Молдові, або в країнах Балтії", - заявив Гофман.

Він нагадав, що частина території Молдови (Придністров'я) вже давно окупована росіянами.

На переконання адмірала, РФ лише тимчасово ослаблена війною в Україні.

"Росія врешті-решт відродить свою військову машину і відновить свої збройні сили", — сказав Гофман.

"Вони вже показали, що мають волю напасти на сусіда. Ми повинні переконатися, що у нас є спроможність запобігти повторенню цього і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати, якщо це необхідно", - додав він.

Ситуація з окупованим Придністров'ям

На початку 1990-х серед політичної еліти Молдови були поширені прорумунські настрої, існувала ідея об'єднання Молдови та Румунії в єдину державу. Однак придністровці були проти й у 1992 році оголосили частину території вздовж Дністра "Придністровською Молдавською Республікою". На цій території розташовано й так звані миротворчі війська РФ.

У травні президентка Молдови Мая Санду сказала, що членство в ЄС може убезпечити Молодову від того, щоб стати наступною метою РФ, та висловила сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями". Того ж місяця політикиня сказала, що Молдова може вступити до ЄС до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри присутність військ РФ у регіоні.

1 червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сказав, що придністровський конфлікт не є перешкодою для вступу Республіки Молдова до ЄС, адже подібні ситуації вже були.

А у серпні Санду сказала, що перемога України у війні проти РФ може посприяти мирному врегулюванню придністровського конфлікту.

26 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з окупованого нею Придністров'я, яке де-юре є територією Молдови.