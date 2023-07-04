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Графік зсувається: українські пілоти не почали у червні навчання на F-16, - Кулеба

4 липня, 2023 вiвторок
02:56
Війна з Росією General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Навчання українських пілотів на бойових літаках F-16 фактично не розпочалось у червні, тепер графік тренувань починає зсуватися

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, він був впевнений, що в перші місяці наступного року Україна отримає літаки.

"Я виходив з того, що в червні мають розпочатись тренування, як нам це первинно обіцяли. В червні тренування не розпочались. Це означає, що графік тренування починає зсуватись", - сказав Кулеба.

Кулеба повідомив, що Україна працює зараз з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь в авіаційній коаліції, аби максимально пришвидшити цей процес. Фактично тут йдеться про навчання пілотів, про навчання інженерів, про підготовку інфраструктури, про ухвалення правових рішень, які необхідні для передачі літаків.

"Серйозна дуже робота, починати її треба було "ще вчора", але "не так сталося, як гадалося", власне президент України Володимир Зеленський на це і відреагував", - додав Кулеба.

Міністр пояснив, що зараз всі активно працюють над тим, аби поставити цей процес "на рейки". За його словами, в цьому немає ніякої політики, бо сам по собі процес є дуже складним, потребує координації багатьох елементів і насамперед він потребує втручання України.

Міністр пояснив, що різні повідомлення про початок навчання українських військових на F-16 не відповідають дійсності.

"Ми з вами живемо те що я називаю "вселенський інформаційний потоп" і хто яку інформацію хоче бачити, той таку і знаходить. Навчання не починались. Була обіцянка почати навчання у червні від однієї з країн, тепер вони кажуть, що вони продовжують підготовку до початку навчання. Але у нас часу немає, ми максимально все пришвидшуємо", - додав Кулеба.

Винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди й увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. 

Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.

15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".

Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.

Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.

Напередодні повідомлялось, що за інформацією джерела Politico, коаліція західних країн розглядає Румунію, як місце для навчання українських пілотів на F-16.

22 червня Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських пілотів для застосування винищувачів F-16.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 26 червня повідомив про початок навчань пілотів з України на західних винищувачах F-16

Зеленський 1 липня заявив, що поки що не визначено графіку навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, дехто з іноземних партнерів зволікає.

Дмитро Кулеба
F-16
зброя для України
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