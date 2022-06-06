Греція готова передати Україні 100 бойових машин піхоти щойно Німеччина виконає обіцянку
Греція передасть Україні близько 100 одиниць БМП-1, коли обіцяні Німеччиною натомість німецькі бойові машини піхоти Marder надійдуть до Греції
Про це заявив речник грецького уряду, передає DW.
Причина такої позиції - конфлікт Греції з Туреччиною. Анкара, зокрема, зазіхає на деякі грецькі острови. Тож ЗС у стані бойової готовності. У травні Афіни вже заявляли, що поставлять Україні озброєння лише за умови негайної заміни.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив нові кругові поставки військової техніки. Німеччина передасть Греції свої бойові машини піхоти, натомість Афіни відправлять до України техніку радянського виробництва.
- У Міноборони Греції підтвердили заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо відправки в Україну БМП-1.
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